Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου – Απολογείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη (video)

Ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας βίσκεται από τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας (27/4) η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία ήδη κρατείται για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά.

Πλέον, η έρευνα να επεκτείνεται και στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη τον Αύγουστο του 2024.

Κατά την άφιξή της, και ερωτηθείσα από δημοσιογράφους για το αν έχει εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, απάντησε «όχι», αρνούμενη οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση, όπως αναφέρει το patrisnews.

Η απολογία της κατηγορουμένης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την πορεία της υπόθεσης.

Η υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης παραμένει σταθερή στην άρνηση της ενοχής, με την ίδια να υποστηρίζει πως το παιδί ήταν η προτεραιότητά της.

Μέσω του υπομνήματός της, η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει στρέψει τα βέλη της προς τη μητέρα και τη γιαγιά του βρέφους, ισχυριζόμενη πως το παιδί εξέπνευσε στα χέρια της μητέρας του και πως η ίδια χειραγωγήθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον ώστε να ψευδομαρτυρήσει αρχικά για να «καλύψει» την κατάσταση.

