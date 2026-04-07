ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 14:53
07.04.2026 13:51

Ειρήνη Μουρτζούκου: Στις 27 Απριλίου η απολογία της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

07.04.2026 13:51
Ενώπιον της Ανακρίτριας Αμαλιάδας οδηγήθηκε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη (7/4), η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του μικρού Παναγιωτάκη.

Η 25χρονη, η οποία κρατείται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στις 27 Απριλίου, με τον δικηγόρο της να τονίζει την ανάγκη μελέτης της δικογραφίας και των στοιχείων που προέκυψαν από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, η υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης παραμένει σταθερή στην άρνηση της ενοχής, με την ίδια να υποστηρίζει πως το παιδί ήταν η προτεραιότητά της.

Μέσω του υπομνήματός της, η Ειρήνη Μουρτζούκου στρέφει τα βέλη της προς τη μητέρα και τη γιαγιά του βρέφους, ισχυριζόμενη πως το παιδί εξέπνευσε στα χέρια της μητέρας του και πως η ίδια χειραγωγήθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον ώστε να ψευδομαρτυρήσει αρχικά για να «καλύψει» την κατάσταση.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός για την εξαφάνιση 28χρονου από την Καισαριανή

Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση σε βράχια

Λέσβος-Αφθώδης πυρετός: «Λουκέτο» από την Τετάρτη σε όλα τα τυροκομεία – «Μας έχουν βάλει τη θηλιά στο λαιμό»

ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο – Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» – Όλες οι εξελίξεις

MEDIA

Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς

LIFESTYLE

Ο Pete Davidson «ξεφορτώνεται» τα σπίτια του, τώρα πουλάει το εξοχικό του

ΥΓΕΙΑ

Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι που προσφέρει σήμερα η επιστήμη για ένα όμορφο δέρμα

LIFESTYLE

Δημήτρης Μπάσης: «Σκέφτομαι να επιστρέψω μόνιμα στο χωριό μου στο Κιλκίς – Στην Αθήνα νιώθω ξένος» (Video)

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Διπλωματικό σκάκι πριν την εκπνοή του τελεσιγράφου Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

ΚΑΛΧΑΣ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζει στη ΝΔ, οι άρσεις ασυλίας και τι θα ψηφίσουν οι γαλάζιοι, η μείωση του αριθμού των βουλευτών ως… ουτοπία και γιατί «τσιμπάει» το ΠΑΣΟΚ  

ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 14:53
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο – Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» – Όλες οι εξελίξεις

MEDIA

Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς

LIFESTYLE

Ο Pete Davidson «ξεφορτώνεται» τα σπίτια του, τώρα πουλάει το εξοχικό του

