Ειρήνη Μουρτζούκου: Στις 27 Απριλίου η απολογία της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ενώπιον της Ανακρίτριας Αμαλιάδας οδηγήθηκε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη (7/4), η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του μικρού Παναγιωτάκη.

Η 25χρονη, η οποία κρατείται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στις 27 Απριλίου, με τον δικηγόρο της να τονίζει την ανάγκη μελέτης της δικογραφίας και των στοιχείων που προέκυψαν από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, η υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης παραμένει σταθερή στην άρνηση της ενοχής, με την ίδια να υποστηρίζει πως το παιδί ήταν η προτεραιότητά της.

Μέσω του υπομνήματός της, η Ειρήνη Μουρτζούκου στρέφει τα βέλη της προς τη μητέρα και τη γιαγιά του βρέφους, ισχυριζόμενη πως το παιδί εξέπνευσε στα χέρια της μητέρας του και πως η ίδια χειραγωγήθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον ώστε να ψευδομαρτυρήσει αρχικά για να «καλύψει» την κατάσταση.

Συναγερμός για την εξαφάνιση 28χρονου από την Καισαριανή

Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση σε βράχια

Λέσβος-Αφθώδης πυρετός: «Λουκέτο» από την Τετάρτη σε όλα τα τυροκομεία – «Μας έχουν βάλει τη θηλιά στο λαιμό»