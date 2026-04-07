ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 14:54
07.04.2026 13:42

Συναγερμός για την εξαφάνιση 28χρονου από την Καισαριανή

07.04.2026 13:42
Μια ακόμη εξαφάνιση έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές με το Χαμόγελο του Παιδιού να εκδίδει Missing Alert.

Πρόκειται για έναν 28χρονο τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή από την Καισαριανή.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 03/042026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καισαριανής, ο Σταματάτος Πολυχρόνης, 28 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα στις 07/4/2026 και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σταματάτος Πολυχρόνης έχει ύψος 1.75 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο πουλόβερ, βυσσινή αθλητική φόρμα, μαύρο μπουφάν και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση σε βράχια

Λέσβος-Αφθώδης πυρετός: «Λουκέτο» από την Τετάρτη σε όλα τα τυροκομεία – «Μας έχουν βάλει τη θηλιά στο λαιμό»

Τρίκαλα: 33χρονος με καραμπίνα στη μέση κεντρικού δρόμου απειλούσε να σκοτώσει τον κουνιάδο του

ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 14:54
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο – Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» – Όλες οι εξελίξεις

MEDIA

Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς

LIFESTYLE

Ο Pete Davidson «ξεφορτώνεται» τα σπίτια του, τώρα πουλάει το εξοχικό του

