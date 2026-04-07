Συναγερμός για την εξαφάνιση 28χρονου από την Καισαριανή

Μια ακόμη εξαφάνιση έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές με το Χαμόγελο του Παιδιού να εκδίδει Missing Alert.

Πρόκειται για έναν 28χρονο τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή από την Καισαριανή.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 03/042026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καισαριανής, ο Σταματάτος Πολυχρόνης, 28 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα στις 07/4/2026 και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σταματάτος Πολυχρόνης έχει ύψος 1.75 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο πουλόβερ, βυσσινή αθλητική φόρμα, μαύρο μπουφάν και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

