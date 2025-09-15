search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 12:10

Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: Άδικα είμαι εδώ – Δεν πείραξα τον Παναγιωτάκη

15.09.2025 12:10
EIRHNH_MOURTZOUKOU
Eurokinissi

Η Ειρήνη Μουρτζούκου μίλησε για πρώτη φορά μέσα από τη φυλακή, υποστηρίζοντας ότι άδικα βρίσκεται εκεί, αν και έχει ομολογήσει τις δολοφονίες τεσσάρων βρεφών.

Η Μουρτζούκου, ερωτηθείσα από τον ΑΝΤ1 αν πιστεύει ότι είναι άδικα στη φυλακή, απάντησε: «Ναι το πιστεύω. Και πιστεύω να φανεί», ενώ ισχυρίστηκε ότι μπορεί να αποδείξει την αθωότητά της.

Όσον αφορά στο ιατροδικαστικό πόρισμα για τον μικρό Παναγιωτάκη, επέμενε ότι δεν εμπλέκεται λέγοντας ότι: «Δεν έχω πειράξει ποτέ αυτό το παιδί. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες θα φανεί», ενώ πρόσθεσε ότι περιμένει τη Δικαιοσύνη για να δει τι θα γίνει.

Η Μουρτζούκου είπε ακόμη ότι κρατά κακία σε πολλούς ανθρώπους, αλλά δε θα πει ονόματα, ενώ, ερωτηθείσα για τη ζωή στη φυλακή, είπε ότι παίρνει φάρμακα και συμβουλεύεται ειδικούς και έχει καλές σχέσεις με κάποιες συγκρατούμενές της.

Διαβάστε επίσης:

Αγριογούρουνο κόβει βόλτες στο Χαϊδάρι (video)

Θεσσαλονίκη: 51χρονος κατηγορείται ότι έκλεβε καύσιμα από τον εργοδότη του και τα αποθήκευε σε δεξαμενή – Δύο συλλήψεις

Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Στις 29-31 Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο του κόμματος – «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για τον σοσιαλισμό» το κεντρικό σύνθημα

samaras-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Να αποκαλυφθούν όσοι ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοvartis»

antigoni_moumoulidi
ADVERTORIAL

Αυλαία στο Θέατρο Βράχων για την «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη

United Nations
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά πλήγματα στο Κατάρ: Ο ΟΗΕ πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

vlachos-don_zouan-new
ΘΕΑΤΡΟ

Ο «Δον Ζουάν» με τον Πάνο Βλάχο επιστρέφει στο θέατρο Βεάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:24
KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Στις 29-31 Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο του κόμματος – «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για τον σοσιαλισμό» το κεντρικό σύνθημα

samaras-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Να αποκαλυφθούν όσοι ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοvartis»

antigoni_moumoulidi
ADVERTORIAL

Αυλαία στο Θέατρο Βράχων για την «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη

1 / 3