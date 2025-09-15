Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: Άδικα είμαι εδώ – Δεν πείραξα τον Παναγιωτάκη

Η Ειρήνη Μουρτζούκου μίλησε για πρώτη φορά μέσα από τη φυλακή, υποστηρίζοντας ότι άδικα βρίσκεται εκεί, αν και έχει ομολογήσει τις δολοφονίες τεσσάρων βρεφών.

Η Μουρτζούκου, ερωτηθείσα από τον ΑΝΤ1 αν πιστεύει ότι είναι άδικα στη φυλακή, απάντησε: «Ναι το πιστεύω. Και πιστεύω να φανεί», ενώ ισχυρίστηκε ότι μπορεί να αποδείξει την αθωότητά της.

Όσον αφορά στο ιατροδικαστικό πόρισμα για τον μικρό Παναγιωτάκη, επέμενε ότι δεν εμπλέκεται λέγοντας ότι: «Δεν έχω πειράξει ποτέ αυτό το παιδί. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες θα φανεί», ενώ πρόσθεσε ότι περιμένει τη Δικαιοσύνη για να δει τι θα γίνει.

Η Μουρτζούκου είπε ακόμη ότι κρατά κακία σε πολλούς ανθρώπους, αλλά δε θα πει ονόματα, ενώ, ερωτηθείσα για τη ζωή στη φυλακή, είπε ότι παίρνει φάρμακα και συμβουλεύεται ειδικούς και έχει καλές σχέσεις με κάποιες συγκρατούμενές της.

