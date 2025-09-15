Αγριογούρουνο κόβει βόλτες στο Χαϊδάρι (video)

Ένα μεγάλο αγριογούρουνο εντοπίστηκε πριν λίγες ημέρες να βολτάρει στο Χαϊδάρι προκαλώντας ανάμικτα συναισθήματα, φόβου και ενθουσιασμού σε εκείνους που το συνάντησαν.

Το αγριογούρουνο που όπως όλα δείχνουν έψαχνε για τροφή κατέγραψε μια παρέα που βρισκόταν σε αυτοκίνητο που το είδαν να ξεπροβάλλει πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

«Α, είναι τεράστιο» ακούγεται να λέει μια επιβάτιδα του αυτοκινήτου ενώ άλλος σχολιάζει: «Προσοχή μην μας χτυπήσει» ωστόσο το μεγάλο ζώο δεν τους δίνει καμία απολύτως σημασία.

Το βίντεο ανέβηκε στο TikTok και μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει σχεδόν 30 χιλιάδες likes.

