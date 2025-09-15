search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 11:59

Αγριογούρουνο κόβει βόλτες στο Χαϊδάρι (video)

15.09.2025 11:59
agrigourouno_xaidari

Ένα μεγάλο αγριογούρουνο εντοπίστηκε πριν λίγες ημέρες να βολτάρει στο Χαϊδάρι προκαλώντας ανάμικτα συναισθήματα, φόβου και ενθουσιασμού σε εκείνους που το συνάντησαν.

Το αγριογούρουνο που όπως όλα δείχνουν έψαχνε για τροφή κατέγραψε μια παρέα που βρισκόταν σε αυτοκίνητο που το είδαν να ξεπροβάλλει πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

«Α, είναι τεράστιο» ακούγεται να λέει μια επιβάτιδα του αυτοκινήτου ενώ άλλος σχολιάζει: «Προσοχή μην μας χτυπήσει» ωστόσο το μεγάλο ζώο δεν τους δίνει καμία απολύτως σημασία.

@pomplex.ath #foryou #ath #boar #animal #greece ♬ πρωτότυπος ήχος – pomplex.ath

Το βίντεο ανέβηκε στο TikTok και μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει σχεδόν 30 χιλιάδες likes.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 51χρονος κατηγορείται ότι έκλεβε καύσιμα από τον εργοδότη του και τα αποθήκευε σε δεξαμενή – Δύο συλλήψεις

Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

Καταδίωξη στην Καλλιθέα: Συνελήφθη 16χρονος που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή, τραυματίστηκε αστυνομικός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vlachos-don_zouan-new
ΘΕΑΤΡΟ

Ο «Δον Ζουάν» με τον Πάνο Βλάχο επιστρέφει στο θέατρο Βεάκη

kalliopi-semertzidou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμα Βουρλιώτη για την Πόπη Σεμερτζίδου – Δεσμεύεται η περιουσία της

apha-bank-elta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεργασία Alpha Bank – ΕΛΤΑ: Συνάντηση του προέδρου των εργαζομένων στην Τράπεζα με τον CEO  των Ταχυδρομείων 

giannis_new
MEDIA

Eurobasket: Έσπασε τα ρεκόρ η τηλεθέαση του μικρού τελικού

israilinos-lohias
ΕΛΛΑΔΑ

Λοχίας της Ταξιαρχίας Γκολάνι που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου ο ισραηλινός που συνελήφθη στο Σύνταγμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:07
vlachos-don_zouan-new
ΘΕΑΤΡΟ

Ο «Δον Ζουάν» με τον Πάνο Βλάχο επιστρέφει στο θέατρο Βεάκη

kalliopi-semertzidou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμα Βουρλιώτη για την Πόπη Σεμερτζίδου – Δεσμεύεται η περιουσία της

apha-bank-elta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεργασία Alpha Bank – ΕΛΤΑ: Συνάντηση του προέδρου των εργαζομένων στην Τράπεζα με τον CEO  των Ταχυδρομείων 

1 / 3