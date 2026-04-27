Κεφαλονιά: Οργισμένος ο πατέρας της Μυρτώς με τους δικηγόρους των κατηγορούμενων – «Ψεύτες και ελεεινοί»

Εξοργισμένος ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς επιτέθηκε στον δικηγόρο του 66χρονου και του 23χρονου κατηγορούμενου στην υπόθεση του θανάτου της στην Κεφαλονιά.

Ο πατέρας της, επιτέθηκε φραστικά -με υβρεολόγιο σε ορισμένες περιπτώσεις- και στους δύο δικηγόρους, κατηγορώντας τους για ψέματα.

«Ποιος είναι ο 66χρονος που βγαίνει και λέει ο δικηγόρος του ότι ήθελε το παιδί μου να πάνε εκδρομή μαζί; Να κάνουν τι με τον γελοίο; Να είναι χορηγός της; Τι είναι η κόρη μου; Είμαι θυμωμένος από τον Θεό μέχρι τον τελευταίο διάολο» είπε αρχικά, ενώ για τον δικηγόρο του 23χρονου σχολίασε: «Είναι ψεύτης ελεεινός και λέει ψέματα πως είχα την κόρη μου πέντε ημέρες την είχα διώξει από το σπίτι και την είχα στο παγκάκι. Ακούτε πράγματα που πρέπει να τα φτύνετε, να τα σιχαίνεστε. Πώς είναι δυνατόν να έλειπε η κόρη μου στα παγκάκια εκείνο το βράδυ και εμείς να ανταλλάζαμε λόγια αγάπης μέχρι δύο ώρες πριν μου σκοτώσουν το παιδί».

Συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά του συνηγόρου του 23χρονου, είπε «να πάψει να λέει ψέματα γιατί ως εδώ και μη παρέκει. Το παιδί μου είχε δύο ελαττώματα. Έτυχε να γεννηθεί, ο Θεός να το κάνει όμορφο, αγγελούδι και ήταν και άβγαλτο. Όσα παιδιά είναι άβγαλτα και όμορφα κινδυνεύουν. Είναι εν δυνάμει να πάθουν ό,τι έπαθε το παιδί μου. Και να βγαίνει ο κάθε καρ@@@ης και να μου λέει αυτά τα αίσχη που μου λέει».

Ακόμη, ο πατέρας της Μυρτώς ανέφερε πως και ο ίδιος και η σύζυγός του είναι με φαρμακα και ψυχολογική υποστήριξη για να αντέξουν την απώλεια.

Διαβάστε επίσης:

