Κεφαλονιά: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο με τις κινήσεις του 23χρονου πριν συναντηθεί με τη Μυρτώ διαψεύδει την κατάθεσή του

Η Κεφαλονιά παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, η οποία κατέληξε έπειτα από ανακοπή καρδιάς μετά από χρήση κοκαΐνης. Η υπόθεση εξελίσσεται με συνεχείς αποκαλύψεις, καθώς οι Αρχές επεκτείνουν τον κύκλο των καταθέσεων και καλούν νέα πρόσωπα για να φωτίσουν τις συνθήκες της τραγωδίας.

Στις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, 23/4, ο σύντροφος της 19χρονης προσήλθε στην ανακρίτρια, δίνοντας τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας στην Κεφαλονιά.

Ο ίδιος είχε περιγράψει στο Live News πως «Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα. Κανένα, και γι’ αυτό μου κάνει εντύπωση. Εδώ ένα ποτηράκι μπύρα και δεν το έπινε. Πείτε μου και εμένα να ηρεμήσω να ξέρω τι είναι αυτό. Εγώ την άφησα να βγει ένα ποτό με τον Ο… επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα και τελικά “έφυγε” η Μυρτώ».

Η κατάθεσή του θεωρείται κομβική για τον καθορισμό της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων, κυρίως ως προς το σημείο και την ώρα που αποχωρίστηκε τη 19χρονη, αλλά και για τα μηνύματα που αντάλλαξαν μετέπειτα. Παράλληλα, χθες κατέθεσε και ο ιδιοκτήτης του καταλύματος όπου βρισκόταν η 19χρονη το μοιραίο βράδυ, ενώ η προγραμματισμένη για σήμερα κατάθεση της μητέρας της αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα λόγω της επιβαρυμένης ψυχολογικής της κατάστασης.

Οι αντιφάσεις του 23χρονου

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία από βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε στο Live News αναδεικνύουν αντιφάσεις στην αρχική κατάθεση του 23χρονου, ο οποίος απέκρυψε τις συνομιλίες και βιντεοκλήσεις που είχε με τον 66χρονο από την Πρέβεζα. Στην αρχική του περιγραφή, ο 23χρονος είχε υποστηρίξει ότι βρισκόταν με τη Μυρτώ σε παγκάκι πριν από τη μετάβασή τους στο ξενοδοχείο.

«Είπαμε να βρεθούμε με την Μυρτώ για ένα ποτό. Εκείνη ήταν ήδη έξω με ένα αγόρι. Κανονίσαμε να βρεθούμε κοντά στο γυμναστήριο και βρεθήκαμε στις 23:30. Από εκεί πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στην πλατεία», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, εικόνες δείχνουν τον 23χρονο στις 23:12 να φτάνει μόνος του στην πλατεία, φορώντας γκρι ζακέτα με κουκούλα και έχοντας σακίδιο. Δύο λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο σύντροφος της Μυρτούς την άφησε στο σημείο.

Ο ίδιος ο σύντροφος είχε δηλώσει: «Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της. Μου λέει “να πάω για ένα ποτό με τον Ο… γιατί αύριο φεύγει”. Δεν μπορούσα κι εγώ να της πω μην πας, μην κάνεις κάτι, το οτιδήποτε».

Στις 23:20 ο 23χρονος εμφανίζεται μόνος στο παγκάκι. Τέσσερα λεπτά μετά, ο 23χρονος σηκώνεται και κατευθύνεται προς το στενό, όπου είχε αφήσει πριν 10 λεπτά την Μυρτώ ο σύντροφός της. «Δεν την άφησα σπίτι. Την άφησα κοντά σε ένα σημείο όπου ήταν ο Ο… γιατί εγώ δεν τον, δηλαδή ούτε να τον δω δεν ήθελα. Την άφησα λίγο πιο μακριά», είχε περιγράψει ο σύντροφος της 19χρονης.

Ακολούθως, ο 23χρονος επιστρέφει και πάλι στο παγκάκι, παραμένει μόνος και στη συνέχεια αποχωρεί εκ νέου στις 23:28 προς την ίδια κατεύθυνση. Στις 23:38 πραγματοποιείται βιντεοκλήση προς τον 66χρονο, με τη 19χρονη να εμφανίζεται καθισμένη σε σκαλοπάτια, έχοντας δίπλα της ένα σακίδιο, πιθανότατα εκείνο που είχε μαζί του ο 23χρονος.

Ο 66χρονος είχε καταθέσει: «Το μοιραίο βράδυ, 23:38 με πήρε βιντεοκλήση. Κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα φαρμακείο ήταν, τράπεζα ήταν; Το μόνο που είδα ήταν στα αριστερά της ένας σαν σάκος, σαν μια τσάντα, όχι μεγάλη. Μόνο αυτό είδα. Δεν κούνησε καθόλου το κινητό δεξιά αριστερά για να δω ότι ήταν και ο άλλος (σ.σ. ο 23χρονος)».

Τι ανέφερε ο 26χρονος για τα ναρκωτικά

Από την πλευρά του ο 26χρονος κατηγορούμενος και πρώην αθλητής άρσης βαρών έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν μιλώντας στις Αρχές, υποστηρίζοντας πως δεν είχε ουσιαστική εμπλοκή. Όπως ανέφερε, «τη Μυρτώ τη γνώριζα μόνο φυσιογνωμικά. Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου ο 23χρονος και πήγα στο ξενοδοχείο. Με ρώτησε αν μπορώ να βρω ουσίες. Του είπα ότι δεν ασχολούμαι με αυτά και δεν έχω, αλλά ότι μπορώ να πάρω κάποια τηλέφωνα».

«Δεν είμαι έμπορος. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί φοβάμαι για την οικογένειά μου. Η πρώτη ποσότητα κόστιζε 80€. Πήγα στο ξενοδοχείο όπου πίναμε ποτό και κάναμε χρήση. Οι δυο τους επέμεναν να φέρω κι άλλο. Έφυγα και όταν γύρισα, η κοπέλα τσακωνόταν με κάποιον στο τηλέφωνο. Κάποιον έβριζε. Δεν γνώριζα ότι μιλούσε με τον 66χρονο. Μετά έκανε μόνη της χρήση», συνέχισε.

«Σε 10 με 15 λεπτά άρχισε να κάνει σπασμούς. Σκέφτηκα ότι ήταν επιληπτική κρίση. Έσκυψα πάνω της και με όλη μου τη δύναμη, έβαλα μέσα στο στόμα της το χέρι μου για να μη γυρίσει η γλώσσα της. Δεν την ακούμπησα ποτέ. Την άλλη μέρα έμαθα ότι πέθανε και δεν το πίστευα. Μίλησα και με τους άλλους δύο και νόμιζαν ότι τους έκανα πλάκα. Στο ΕΚΑΒ είπα ότι την βρήκαμε εκεί γιατί φοβήθηκα να πω ότι ήταν μαζί μας. Δεν καθάρισα ποτέ το δωμάτιο. Πήγα να ενημερώσω τον 23χρονο τι έχει συμβεί με το ασθενοφόρο», πρόσθεσε ο 26χρονος κατηγορούμενος.

