«Περίεργες» αναφορές για ανατροπές στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης – Παραίτηση Γκαλιμπάφ «βλέπει» το Ισραήλ, διαψεύδουν οι Ιρανοί

Ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Mohammad Bagher Ghalibaf, παραιτήθηκε από την ηγεσία των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 12, το οποίο δεν αναφέρει καμία πηγή.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, ο Ghalibaf παραιτήθηκε από τον ρόλο του στην επίβλεψη των συνομιλιών με την Ουάσινγκτον και των προσπαθειών διαμεσολάβησης με επικεφαλής το Πακιστάν, επικαλούμενος την αυξανόμενη παρέμβαση των στρατηγών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η διαμάχη φέρεται να κορυφώθηκε, σύμφωνα με τις «περίεργες» πληροφορίες των Ισραηλινών, λόγω μιας πρότασης του Κατάρ που αποσκοπούσε στην άμβλυνση των εντάσεων στο Στενό του Ορμούζ, η οποία θα επέτρεπε σε 20 ιρανικά πλοία να διέλθουν από την θαλάσσια οδό με αντάλλαγμα 20 πλοία από λιμάνια του Αραβικού Κόλπου να κάνουν το ίδιο. Η πρόταση τελικά μπλοκαρίστηκε από Ιρανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Abbas Araghchi.

Πάντως, Ιρανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν για εσωτερικές έριδες, ενώ ο Ιρανός δημοσιογράφος Mehrdad Khalili, υποστήριξε πως οι πληροφορίες περί παραίτησης Γκαλιμπάφ δεν είναι αληθείς.

استقالة دكتور قاليباف من رئاسة الوفد المفاوض غير صحيحة. — Mehrdad Khalili (@m_Khalili93) April 23, 2026

Απόλυτος εφιάλτης: Διέρρευσαν τα στοιχεία εκατοντάδων χιλιάδων επιβατών της Eurail στο dark web

Ουκρανία, Ορμούζ, ενέργεια και αμοιβαία άμυνα στο επίκεντρο της άτυπης Συνόδου της Κύπρου

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ: Έτοιμο να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν παρά την εκεχειρία – «Περιμένουμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ»