Τέμπη: Εξώδικο του Χρήστου Τηλκερίδη προς την «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» για το υλικό από τις κάμερες της εταιρείας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εξώδικο στην «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ» έστειλε ο Χρήστος Τηλκερίδης, που έχασε τον γιο του Άγγελο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με το οποίο ζητά αναλυτική ενημέρωση για το βιντεοληπτικό υλικό που αφορά στη μοιραία νύχτα της τραγωδίας και την διαχείρισή του από την εταιρεία.
Ο πατέρας του θύματος ζητά να ενημερωθεί για τον τρόπο που έφτασε το επίμαχο υλικό στα χέρια των δικαστικών πραγματογνωμόνων και για το ποιος είχε την ευθύνη της διαχείρισης του βιντεοληπτικού υλικού και ζητλα επίσης να λάβει και ο ίδιος το σύνολο των βίντεο που έχουν σχέση με το δυστύχημα των Τεμπών.
Όπως αναφέρεται στο εξώδικο, στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος, η συλλογή κάθε αποδεικτικού στοιχείου, και δη του οπτικοακουστικού υλικού που καταγράφει την κίνηση των εμπλεκόμενων αμαξοστοιχιών, αποτέλεσε ύψιστη υποχρέωση προς την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη.
«Μετά το πέρας της κύριας ανάκρισης και ενώ η υπόθεση έχει ήδη εισαχθεί προς εκδίκαση στο ακροατήριο, περιήλθαν σε γνώση μας συγκλονιστικά στοιχεία που προέκυψαν από την κατάσχεση βιντεοληπτικού υλικού που διατάχθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, και είχαν στην κατοχή τους οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, κ.κ. Σταύρος Μπατζόπουλος και Απόστολος Βασιλάκος.
Από την ως άνω κατάσχεση, προκύπτει ότι παραδόθηκε από την εταιρεία σας βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο εξήχθη από το καταγραφικό το οποίο καταγράφηκε από τις κάμερες που βρίσκονται στην περιοχή της Ιτέας Λάρισας, το οποίο – παραδόξως και αναίτια – ουδέποτε συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία κατά το στάδιο της ανάκρισης. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε υλικό από:
Α) Την κάμερα που είναι συνδεδεμένη στο Κανάλι 1.
Β) Την κάμερα που είναι συνδεδεμένη στο Κανάλι 9.
Γ) Την κάμερα που είναι συνδεδεμένη στο Κανάλι 11.
Επειδή η διαχείριση του υλικού αυτού από την εταιρεία σας εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την πληρότητα των στοιχείων που παραδόθηκαν στις ανακριτικές αρχές και στους δικαστικούς πραγματογνώμονες.
Αιτούμαστε να μας απαντήσετε εγγράφως, εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από την λήψη της παρούσας τα κάτωθι:
Ζητούμε να μας χορηγήσετε, εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από την λήψη της παρούσας τα κάτωθι:,
Σας δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας για την αναζήτηση ευθυνών (αστικών και ποινικών) σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εταιρεία σας, ως κάτοχος και διαχειρίστρια του υλικού, απέκρυψε ή αλλοίωσε κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, παρακωλύοντας το έργο της Δικαιοσύνης για τη διερεύνηση ενός εγκλήματος που συγκλόνισε το πανελλήνιο».
Διαβάστε επίσης:
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.