Τέμπη: Εξώδικο του Χρήστου Τηλκερίδη προς την «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» για το υλικό από τις κάμερες της εταιρείας

Εξώδικο στην «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ» έστειλε ο Χρήστος Τηλκερίδης, που έχασε τον γιο του Άγγελο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με το οποίο ζητά αναλυτική ενημέρωση για το βιντεοληπτικό υλικό που αφορά στη μοιραία νύχτα της τραγωδίας και την διαχείρισή του από την εταιρεία.

Ο πατέρας του θύματος ζητά να ενημερωθεί για τον τρόπο που έφτασε το επίμαχο υλικό στα χέρια των δικαστικών πραγματογνωμόνων και για το ποιος είχε την ευθύνη της διαχείρισης του βιντεοληπτικού υλικού και ζητλα επίσης να λάβει και ο ίδιος το σύνολο των βίντεο που έχουν σχέση με το δυστύχημα των Τεμπών.

Όπως αναφέρεται στο εξώδικο, στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος, η συλλογή κάθε αποδεικτικού στοιχείου, και δη του οπτικοακουστικού υλικού που καταγράφει την κίνηση των εμπλεκόμενων αμαξοστοιχιών, αποτέλεσε ύψιστη υποχρέωση προς την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη.

Απόσπασμα του εξωδίκου (έχουν παραλειφθεί προσωπικά δεδομένα)

«Μετά το πέρας της κύριας ανάκρισης και ενώ η υπόθεση έχει ήδη εισαχθεί προς εκδίκαση στο ακροατήριο, περιήλθαν σε γνώση μας συγκλονιστικά στοιχεία που προέκυψαν από την κατάσχεση βιντεοληπτικού υλικού που διατάχθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, και είχαν στην κατοχή τους οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, κ.κ. Σταύρος Μπατζόπουλος και Απόστολος Βασιλάκος.

Από την ως άνω κατάσχεση, προκύπτει ότι παραδόθηκε από την εταιρεία σας βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο εξήχθη από το καταγραφικό το οποίο καταγράφηκε από τις κάμερες που βρίσκονται στην περιοχή της Ιτέας Λάρισας, το οποίο – παραδόξως και αναίτια – ουδέποτε συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία κατά το στάδιο της ανάκρισης. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε υλικό από:

Α) Την κάμερα που είναι συνδεδεμένη στο Κανάλι 1.

Β) Την κάμερα που είναι συνδεδεμένη στο Κανάλι 9.

Γ) Την κάμερα που είναι συνδεδεμένη στο Κανάλι 11.

Επειδή η διαχείριση του υλικού αυτού από την εταιρεία σας εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την πληρότητα των στοιχείων που παραδόθηκαν στις ανακριτικές αρχές και στους δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Αιτούμαστε να μας απαντήσετε εγγράφως, εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από την λήψη της παρούσας τα κάτωθι:

Ποιοι δημόσιοι φορείς, ποιες αρχές και ποια συγκεκριμένα πρόσωπα αιτήθηκαν επισήμως από την εταιρεία σας την απόδοση βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες της περιοχής Ιτέας/Ευαγγελισμού αμέσως μετά το συμβάν; Ποιο είναι το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του Τεχνικού ή Τεχνικού Συμβούλου της εταιρείας σας (ή εξωτερικού συνεργάτη), ο οποίος προέβη στη διαδικασία εξαγωγής (export) του υλικού από τους ψηφιακούς φορείς (DVR/NVR) προς παράδοση στις αρχές; Σε ποια συγκεκριμένα πρόσωπα (αστυνομικούς, ανακριτικούς υπαλλήλους, δικαστικούς πραγματογνώμονες κ.λπ.) και σε ποιους φορείς παραδόθηκε το εν λόγω εξαχθέν υλικό το οποίο να αποδεικνύεται με την προσκόμιση των σχετικών πρωτοκόλλων παράδοσης – παραλαβής. Ποιος ήταν ο ακριβής όγκος και η χρονική διάρκεια του συνόλου του εξαχθέντος βιντεοληπτικού υλικού που παραδώσατε και αν συμπεριλαμβανόταν σε αυτό το υλικό των Καναλιών 1, 9 και 11 που ανακαλύψαμε μεταγενέστερα και μετά την κατάσχεση βιντεοληπτικού υλικού που διατάχθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, και είχαν στην κατοχή τους οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, κ.κ. Σταύρος Μπατζόπουλος και Απόστολος Βασιλάκος.

Ζητούμε να μας χορηγήσετε, εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από την λήψη της παρούσας τα κάτωθι:,

το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού που τηρείται στο αρχείο σας (raw data και backups), από τις κάμερες που καταγράφηκαν στα Κανάλια 1, 9 και 11 της περιοχής Ιτέας/Ευαγγελισμού από τις 23:00 της 28 Φεβρουαρίου 2023 ως τις 23:00 της 01 Μαρτίου 2023. το σύνολο του εξαχθέντος βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες που καταγράφηκαν στα Κανάλια 1, 9 και 11 της περιοχής Ιτέας/Ευαγγελισμού από τις 23:00 της 28 Φεβρουαρίου 2023 ως τις 23:00 της 01 Μαρτίου 2023, που παραδώσατε σε φορείς και σε πρόσωπα (αστυνομικούς, ανακριτικούς υπαλλήλους, δικαστικούς πραγματογνώμονες κ.λπ.) την πλήρη αναφορά καταγραφής (logs) του συστήματος από τις 23:00 της 28 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι και την μέρα εξαγωγής του συνόλου του βιντεοληπτικού υλικού.

Σας δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας για την αναζήτηση ευθυνών (αστικών και ποινικών) σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εταιρεία σας, ως κάτοχος και διαχειρίστρια του υλικού, απέκρυψε ή αλλοίωσε κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, παρακωλύοντας το έργο της Δικαιοσύνης για τη διερεύνηση ενός εγκλήματος που συγκλόνισε το πανελλήνιο».

Διαβάστε επίσης:

