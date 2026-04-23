ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 19:34
23.04.2026 18:05

Αγία Βαρβάρα: Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που δύο 19χρονες πιάστηκαν στα χέρια και έπεσαν σε τζαμαρία καταστήματος

Την στιγμή που ο άγριος καβγάς δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγία Βαρβάρα «μεταφέρεται» σε τζαμαρία καταστήματος, με αποτέλεσμα να σπάσει και να τις τραυματίσει, καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο

Στο υλικό που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ, οι δύο 19χρονες εμφανίζονται να έχουν πιαστεί στα χέρια, να καταλήγουν πάνω στη γυάλινη πρόσοψη καταστήματος, η οποία θρυμματίζεται, με τα γυαλιά να πέφτουν πάνω τους και να προκαλούν τραυματισμούς.

Από το περιστατικό μία από τις δύο 19χρονες τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας βαθιά τραύματα στο κεφάλι και στον λαιμό. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Μάλιστα, η άλλη 19χρονη συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς. Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο καβγάς, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του περιστατικού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/4), όταν οι δύο νεαρές, που ήταν φίλες, πιάστηκαν στα χέρια υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Κρήτη: ΙΧ συγκρούστηκε με τράκτορα – Απεγκλωβίστηκε βαριά τραυματισμένος ο οδηγός του αυτοκινήτου (Photos/Video)

