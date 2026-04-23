search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 17:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

«Γρίφος» τα κίνητρα της δολοφονίας του γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.  – «Τυφλό» σημείο το πάρκο Ασυρμάτου

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας του 25χρονου γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στο πάρκο Ασυρμάτου.

Τα σενάρια

Οι έρευνες στρέφονται σε κάθε κατεύθυνση, καθώς το θύμα δεν είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν. Ένα από τα σενάρια, που μπήκαν αρχικά στο τραπέζι, είναι η επίθεση να είχε οπαδικά κίνητρα. Όμως όσο προχωρούν οι έρευνες αποδυναμώνεται

 Εξετάζεται, ακόμα, το σενάριο η δολοφονία του νεαρού να συνδέεται με πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τον περασμένο Ιανουάριο σε ψητοπωλείο που βρίσκεται κοντά στο πάρκο.

Οι αστυνομικοί σε αυτή τη φάση επιχειρούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του θύματος. Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι προηγήθηκε καβγάς, με τον δράστης ή τους δράστες να βγάζουν μαχαίρι και να τραυματίζουν τον νεαρό στο θώρακα. Το θύμα εικάζεται ότι περπάτησε μερικά μέτρα πριν πέσει νεκρός στο σημείο όπου τον εντόπισε περαστικός.

Τυφλό σημείο το πάρκο Ασυρμάτου

Τις έρευνες δυσχεραίνει το γεγονός ότι το πάρκο είναι «τυφλό» σημείο. Δηλαδή, δεν καλύπτεται από κάμερες. Τις δυσκολίες αναγνώρισε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ. « Δεν είναι εύκολη η έρευνα. Μιλάμε για μία πολύ μεγάλη έκταση, που δεν έχει κάμερες. Οι δράστες αποχώρησαν από κάποιο σημείο. Αναζητούμε ποιος βρισκόταν μέσα στο πάρκο εκείνη τη στιγμή και τι μπορεί να συνέβη». 

Ο πατέρας του 25χρονου είναι υψηλόβαθμος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ. Το βράδυ της Τετάρτης (22/4) έλαβε ειδοποίηση για περιστατικό στην περιοχή του και έσπευσε στο σημείο, χωρίς να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του. Όταν έφτασε, είδε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. γύρω από τη σορό και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Aποχαιρέτησε το παιδί του με μία ανάρτηση στο facebook. «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου» έγραψε.

Διαβάστε επίσης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

BUSINESS

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΛΧΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

