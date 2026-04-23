«Γρίφος» τα κίνητρα της δολοφονίας του γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.  – «Τυφλό» σημείο το πάρκο Ασυρμάτου

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας του 25χρονου γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στο πάρκο Ασυρμάτου.

Τα σενάρια

Οι έρευνες στρέφονται σε κάθε κατεύθυνση, καθώς το θύμα δεν είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν. Ένα από τα σενάρια, που μπήκαν αρχικά στο τραπέζι, είναι η επίθεση να είχε οπαδικά κίνητρα. Όμως όσο προχωρούν οι έρευνες αποδυναμώνεται.

Εξετάζεται, ακόμα, το σενάριο η δολοφονία του νεαρού να συνδέεται με πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τον περασμένο Ιανουάριο σε ψητοπωλείο που βρίσκεται κοντά στο πάρκο.

Οι αστυνομικοί σε αυτή τη φάση επιχειρούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του θύματος. Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι προηγήθηκε καβγάς, με τον δράστης ή τους δράστες να βγάζουν μαχαίρι και να τραυματίζουν τον νεαρό στο θώρακα. Το θύμα εικάζεται ότι περπάτησε μερικά μέτρα πριν πέσει νεκρός στο σημείο όπου τον εντόπισε περαστικός.

Τυφλό σημείο το πάρκο Ασυρμάτου

Τις έρευνες δυσχεραίνει το γεγονός ότι το πάρκο είναι «τυφλό» σημείο. Δηλαδή, δεν καλύπτεται από κάμερες. Τις δυσκολίες αναγνώρισε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ. « Δεν είναι εύκολη η έρευνα. Μιλάμε για μία πολύ μεγάλη έκταση, που δεν έχει κάμερες. Οι δράστες αποχώρησαν από κάποιο σημείο. Αναζητούμε ποιος βρισκόταν μέσα στο πάρκο εκείνη τη στιγμή και τι μπορεί να συνέβη».

Ο πατέρας του 25χρονου είναι υψηλόβαθμος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ. Το βράδυ της Τετάρτης (22/4) έλαβε ειδοποίηση για περιστατικό στην περιοχή του και έσπευσε στο σημείο, χωρίς να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του. Όταν έφτασε, είδε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. γύρω από τη σορό και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Aποχαιρέτησε το παιδί του με μία ανάρτηση στο facebook. «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου» έγραψε.

Γυναικοκτονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: «Με χαιρέτησε με το χέρι που σκότωσε την αδελφή μου» – Το γράμμα και οι προσπάθειες του 40χρονου να καλύψει τα ίχνη του

Άγιος Δημήτριος: Ο ταξίαρχος της ΕΛΑΣ πήγε να δει τι συμβαίνει και είδε νεκρό τον γιο του – Πού προσανατολίζονται οι έρευνες (video)

Αγία Βαρβάρα: Με κοψίματα σε κεφάλι και λαιμό μια 19χρονη μετά από καβγά με φίλη της – Την έσπρωξε σε τζαμαρία