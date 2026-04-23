Γυναικοκτονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: «Με χαιρέτησε με το χέρι που σκότωσε την αδελφή μου» – Το γράμμα και οι προσπάθειες του 40χρονου να καλύψει τα ίχνη του 

Αύριο Παρασκευή (24/4) θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου η κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη που δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύντροφό της στις Δάφνες, Ηρακλείου.

Ο δράστης έφτασε την Κυριακή (19/4) εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα με σκοπό να τη σκοτώσει. Την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι από την πόρτα του οδηγού. Στη συνέχεια κάλυψε τη σορό της με ένα χαλί και μετακίνησε το αμάξι της. Στο πορτ-παγκάζ του αυτοκινήτου βρέθηκε ένας κάλυκας.

Τέσσερις ημέρες αγωνίας

Για την οικογένεια της Ελευθερίας ακολούθησαν τέσσερις ημέρες αγωνίας, χωρίς να γνωρίζουν που βρίσκεται και για ποιο λόγο έχει εξαφανιστεί. Ο 40χρονος προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. Στους αστυνομικούς που τον προσήγαγαν είπε ότι είχε εμπλακεί σε τροχαίο για να δικαιολογήσει τις γρατσουνιές στο σωμα του. Μάλιστα, όταν συνάντησε τον αδελφό της Ελευθερίας στο αστυνομικό τμήμα, τον χαιρέτησε και του είπε ότι δεν έχει ιδέα που μπορεί να βρίσκεται.

«Συναντήθηκα με τον 40χρονο στο αστυνομικό τμήμα το βράδυ της Δευτέρας (20/04). Με χαιρέτησε με το χέρι που είχε σκοτώσει την αδελφή μου. Χωρίς εγώ να του πω τίποτα, μου είπε “δεν ξέρω που είναι η Ελευθερία, έχω να μιλήσω μαζί της δύο μήνες”», είπε χαρακτηριστικά ο αδελφός της 43χρονης.

Το γράμμα

Ο 40χρονος την Τρίτη (21/4) του αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο αδελφός του αποκάλυψε ότι του είχε παραδώσει έναν φάκελο με γράμματα, στα οποία αναφερόταν μεταξύ άλλων στη σχέση του με την Ελευθερία και την κόρη του, την οποία υπεραγαπούσε.

Η Ελευθερία Γιακουμάκη και ο 40χρονος δράστης ήταν μαζί ένα χρόνο. Δύο μήνες πριν τη δολοφονήσει του ζήτησε να χωρίσουν. Η οικογένειες τους μιλούσαν για μία σχέση χωρίς εντάσεις, αλλά όπως έγινε γνωστό, ο 40χρονος ήταν κτητικός, είχε τοποθετήσει GPS tracker στο αυτοκίνητο της και της είχε σκάσει τα λάστιχα για να την εκδικηθεί. Είχε, κάνει, ακόμα, τρεις απόπειρες αυτοκτονίας.

Οι κινήσεις μετά τη δολοφονία

Ο 40χρονος αφού έκρυξε τη σορό της, έφυγε με τη μηχανή από τον Άγιο Παντελεήμονα. Το σχέδιο ήταν να επιστρέψει στο σπίτι του, στις Μαλάδες, να πάρει το δικό του αυτοκίνητο, να γυρίσει στον τόπο του εγκλήματος και να εξαφανίσει το λευκό Honda μαζί με το πτώμα. Όμως τα πράγματα πήγαν στραβά γιατί έπεσε από τη μηχανή. Περπάτησε μέχρι την καφετέρια και ζήτησε να καλέσουν ταξί και την οδική βοήθεια.

Λίγο πριν τις 12 το ταξί τον παρέλαβε και πήγε στους Μαλάδες. Γύρω στη μία παρά επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του, μάρκας Smart, και επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος. Πάρκαρε το δικό και κάθισε στη θέση του οδηγού στο λευκό Honda. Με την Ελευθερία νεκρή στο πίσω κάθισμα, κατευθύνθηκε στην Ηρακλείου-Μοιρών, προς Αγία Βαρβάρα. Έκρυψε το αυτοκίνητο στο βάθος μιας ρεματιάς. Άφησε την πόρτα ανοιχτή και έφυγε με τα πόδια. Έφτασε μέχρι το βενζινάδικο στην εθνική οδό, πήρε ξανά ταξί, επέστρεψε για 2η φορά στον τόπο του εγκλήματος, γύρω στις 2 το μεσημέρι, πήρε το αυτοκίνητο του και έφυγε, πιθανότατα μαζί με το κινητό του θύματος.

