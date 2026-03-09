Τέμπη: Αλαλούμ με την κατάσχεση των βίντεο από τους υπολογιστές των πραγματογνωμόνων, τη σύλληψή τους ζητά η Κωνσταντοπούλου

Στις οικίες των δικαστικών πραγματογνωμόνων μετέβησαν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, προκειμένου να παραλάβουν σκληρούς δίσκους και ψηφιακά μέσα, στα οποία έχουν αποθηκεύσει φωτογραφίες και βίντεο από το δυστύχημα των Τεμπών.

Η κατάθεση δικαστικού πραγματογνώμονα ότι έχει στη διάθεση του βίντεο από drone που τραβήχτηκε λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση, αλλά δεν έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία, προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των συγγενών των θυμάτων.

Το δικαστήριο κάλεσε για εξηγήσεις σήμερα και τον δεύτερο πραγματογνώμονα, διατάσσοντας να κατασχεθούν οι φορητοί υπολογιστές και οι σκληροί δίσκοι και των δύο πραγματογνωμόνων.

«Από την περασμένη Παρασκευή καταφέραμε με πολύ μεγάλη μάχη να διαταχθεί η κατάσχεση συγκεκριμένων ψηφιακών δεδομένων, βίντεο και φωτογραφιών, από τα αρχεία των διορισμένων πραγματογνωμόνων που συνομολόγησαν εν έτει 2026 ότι κρατούν υλικό που δεν κατέθεσαν πουθενά, δεν καταχώρησαν πουθενά, δεν ανέφεραν πουθενά και δεν περιέχονται πουθενά. Και ενώ δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη για να γίνει αυτή η κατάσχεση με τις εγγυήσεις ακεραιότητας και των αρχών του κράτους δικαίου, σήμερα, ημέρα Δευτέρα, διαπιστώνουμε ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου όχι απλώς δεν μερίμνησε για να παραδοθούν τα κατασχεθέντα από την Παρασκευή όπως διέταξε, αλλά τα στοιχεία δεν είχανε καν κατασχεθεί ούτε ούτε το Σάββατο μέχρι αργά το μεσημέρι, ενώ σήμερα διαρκούσης της συνεδρίασης», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπεί ορισμένες από τις οικογένειες θυμάτων.

Κωνσταντοπούλου: Ζητήσαμε τη σύλληψη των πραγματογνωμόνων

«Εγείρονται πάρα πολύ σοβαρά ερωτηματικά για τον ρόλο που διαδραματίζει η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το λέω ευθέως, είναι ασυγχώρητο το να αφήνεις τρεις ολόκληρες ημέρες προκειμένου να γίνουν νέες ενέργειες υπεξαγωγής αποδεικτικού υλικού και καταστροφής ή εξαφάνισης στοιχείων. Αναμένουμε τώρα διαρκούσης της δίκης να γίνει αυτό το οποίο ζητούσαμε από την περασμένη Παρασκευή, αναμένουμε τώρα να έρθουν επιτέλους τα κατασχεμένα υλικά ενώπιον του δικαστηρίου. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση και όλοι όσοι συμπράττουν μαζί της δεν επιθυμούν να βγουν στο φως τα στοιχεία που εξακολουθούν να υπάρχουν», πρόσθεσε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επεσήμανε ότι ζήτησαν τη σύλληψη των δύο πραγματογνωμόνων. «Είναι επίσης απολύτως σαφές ότι υπάρχουν λειτουργοί που συμπράττουν σε αυτόν τον ανίερο σκοπό. Θα μας βρουν απέναντι μέχρι τέλους. Ζητήσαμε τη σύλληψη των δύο πραγματογνωμόνων διότι ενώ την Παρασκευή είπαν ξεκάθαρα ότι είχανε λάβει βίντεο από τον τόπο του εγκλήματος στις τέσσερις το πρωί, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση των τρένων, ενώ περάσαμε μια ολόκληρη δικάσιμο για να συζητάμε πώς θα κατασχεθούν τα βίντεο αυτά, σήμερα εμφανίστηκαν να προσπαθούν να αλλάξουν την κατάθεση τους και να λένε ότι δεν έχουν τελικά βίντεο από τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη, ξετσίπωτη ψευδορκία, μια ξεκάθαρη προσπάθεια να μην εμφανιστούν στοιχεία. Για το λόγο αυτό, εκτός από τη σύλληψη των πραγματογνωμόνων, ζήτησα και να γίνει άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών τους επικοινωνιών, γιατί είναι βέβαιο ότι οργίασαν οι συνεννοήσεις από την ώρα που αφέθηκαν, χωρίς καμία επιτήρηση, να κάνουν ό,τι θέλουνε από την περασμένη Παρασκευή».

«Είναι πάρα πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι οι γονείς και οι συγγενείς είναι αντιμέτωποι με κακοποιούς. Θα το πω ξεκάθαρα: αυτή είναι η δράση εγκληματικής οργάνωσης. Και είναι επίσης ξεκάθαρο ότι αν δεν ήτανε παρόντες και παρούσες οι συγγενείς, το δικαστήριο θα έκανε πραγματικά όλες τις αυθαιρεσίες του κόσμου. Ήδη κάνει πάρα πολλές, τις οποίες ανατρέπουμε και αναστρέφουμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με πάρα πολύ μεγάλη πίεση κάθε φορά. Η σύλληψη των πραγματογνωμόνων για ψευδορκία είναι… και φυσικά για την διερεύνηση και άλλων αδικημάτων, είναι επιβεβλημένο να γίνει και εμείς θα αναμένουμε και την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία επιφυλάχθηκε στο σημείο αυτό, να προτείνει θετικά», κατέληξε.

