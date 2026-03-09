Αγρίνιο: 14χρονος πήγε στο σχολείο με… μαχαίρι!

Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν την Παρασκευή το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του πτυσσόμενο μαχαίρι μέσα σε σχολείο.

Σύμφωνα με tempo24.gr, ο ανήλικος έγινε αντιληπτός από τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος διαπίστωσε ότι το παιδί είχε μαχαίρι και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ το μαχαίρι κατασχέθηκε.

Διαβάστε επίσης:

Meteo: Ο χειμώνας 2025-26 ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα

Βία στον ΕΟΔΥ: Η γυναίκα υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου μιλάει στο topontiki από το νοσοκομείο – «Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη»

Ομόνοια: Ένας 65χρονος εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ και απείλησε τους υπαλλήλους με στυλιάρι

