ΕΛΛΑΔΑ

09.03.2026 14:44

Αγρίνιο: 14χρονος πήγε στο σχολείο με… μαχαίρι!

09.03.2026 14:44
Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν την Παρασκευή το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του πτυσσόμενο μαχαίρι μέσα σε σχολείο.

Σύμφωνα με tempo24.gr, ο ανήλικος έγινε αντιληπτός από τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος διαπίστωσε ότι το παιδί είχε μαχαίρι και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ το μαχαίρι κατασχέθηκε.

