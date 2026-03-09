Δίκη Χρυσής Αυγής: Απόρριψη όλων των ελαφρυντικών πρότεινε η εισαγγελέας – Επίθεση Λαγού στην έδρα

Την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών για όσους από τους καταδικασθέντες υπέβαλαν αιτήματα μετά την απόφαση ενοχής του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, ζήτησε η εισαγγελέας της Έδρας Κυριακή Στεφανάτου στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Απαντώντας σε ένα προς ένα τα ελαφρυντικά που ζήτησαν οι περισσότεροι εκ των 42 καταδικασθέντων, η κ. Στεφανάτου διακόπηκε πολλές φορές από σχόλια συνηγόρων που εκδήλωναν την ενόχληση τους στο οξύτατο σκεπτικό που άκουγαν από την εισαγγελέα.

Η εισαγγελέας στην αγόρευσή της που διήρκησε λιγότερο από μια ώρα επικαλέστηκε σειρά αποφάσεων του Αρείου Πάγου προκειμένου να στηρίξει τη θέση της για την απόρριψη του συνόλου των αιτημάτων. Μάλιστα, εστιάζοντας σε αυτό του σύννομου βίου η εισαγγελέας έκανε λόγο για ροπή των κατηγορουμένων προς την αντικοινωνική συμπεριφορά, επισημαίνοντας ότι το έγκλημά τους δεν ήταν η εξαίρεση. «Τέλεσαν εγκλήματα κατά της ζωής με ρατσιστικό κίνητρο» υπογράμμισε σημειώνοντας πως η συμπεριφορά τους απαιτεί θρασύτητα.

Η Κυριακή Στεφανάτου εισηγήθηκε την απόρριψη για όλα τα αιτήματα ελαφρυντικών περί σύννομου βίου, αναφέροντας αφ’ ενός πώς στην περίπτωση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Ν. Μιχαλολιάκου δεν συντρέχει λευκό ποινικό μητρώο, όπως επίσης και στις περιπτώσεις Πανταζή και Τσορβά, αλλά και πώς όσον αφορά τους υπόλοιπους, το λευκό ποινικό μητρώο δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο και προϋπόθεση είναι η επιβλητέα ποινή να είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας.

Η πρόταση της εισαγγελέως να απορριφθεί ως αόριστο το ελαφρυντικό της μη εύλογης διάρκειας της δίκης χωρίς την υπαιτιότητα του κατηγορούμενου προκάλεσε τόσο την αντίδραση των συνηγόρων όσο και του Γιάννη Λαγού που επιτέθηκε φραστικά στην έδρα.

«Η όποια καθυστέρηση δεν είναι αναιτιολόγητη και υπόκειται και σε υπαιτιότητα των ίδιων των κατηγορουμένων…» είπε, μεταξύ άλλων, η εισαγγελέας. «Γελοιοποιείστε μέχρι την τελευταία μέρα, συνεχίστε το θέατρο πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε;» φώναξε ο τελεσίδικα καταδικασθείς για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με την πρόεδρο να του ζητά να βγει από τη δικαστική αίθουσα και την εισαγγελέα, από την πλευρά της, να παραμείνει.

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύννομου βίου η εισαγγελέας έκανε λόγο για ροπή των κατηγορουμένων προς την αντικοινωνική συμπεριφορά, επισημαίνοντας ότι το έγκλημά τους δεν ήταν η εξαίρεση. Και πρόσθεσε πως τέλεσαν εγκλήματα κατά της ζωής με ρατσιστικό κίνητρο, υπογραμμίζοντας σε μια αποστροφή της πρότασής της ότι η συμπεριφορά τους απαιτεί θρασύτητα.

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη: Η επικαλούμενη καλή συμπεριφορά υποκριτική με την ελπίδα αναγνώρισης του συγκεκριμένου ελαφρυντικού. Μόνο η συμμόρφωσή τους στη φυλακή, τα ημερομίσθια δεν αρκούν για την αναγνώριση του ελαφρυντικού. Έκανε σε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι όλοι τήρησαν σκληρή υπερασπιστική γραμμή και επιχείρησαν να συσκοτίζουν την υπόθεση.

Η εισαγγελέας χαρακτήρισε αόριστο το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων, ενώ για αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας ανέφερε ότι «μόνο φραστική ήταν η μετάνοια όσων τη διεκδικούν».

Απορριπτική ήταν και για το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και του τεκμηρίου της αθωότητας. «Οι δηλώσεις που επικαλέστηκαν δεν ασκούν επιρροή στην ποινική διαδικασία…» ανέφερε σημειώνοντας ότι το γεγονός πως έχουν αποφυλακιστεί «οφείλεται σε ευεργετικές διατάξεις του ποινικού νομοθέτη».

Τέλος για την επίκληση της παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας με βάση δηλώσεις πολιτικών, η κ. Στεφανάτου ανέφερε πως οι δηλώσεις δεν άσκησαν και δεν ασκούν επιρροή στην ποινική διαδικασία.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης μετά τη διακοπή θα επιχειρήσουν να αντικρούσουν την εισαγγελική πρόταση καθώς η απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών είναι κρίσιμη και θα καθορίσει την τύχη των εντολέων τους. Και αυτό γιατί σε περίπτωση που η πρόταση γίνει δεκτή, μπορεί να οδηγήσει σε επικύρωση των πρωτόδικων ποινών ενώ μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα για καταδικασθέντες πρώην βουλευτές, οι οποίοι δεν είχαν οδηγηθεί στη φυλακή, μεταξύ αυτών οι Αντώνης Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια και Δημήτρης Κουκούτσης.

Υπενθυμίζεται πως 13 εκ των 42 κριθέντων ενόχων για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής ήδη έχουν εξασφαλίσει ένα ελαφρυντικό, καθώς το Εφετείο αναγνώρισε την πρωτόδικη απόφαση.

Ειδικότερα, σε επτά το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, στον πρώην βουλευτή Μιχαήλ Αρβανίτη το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, στον πρώην βουλευτή Νίκο Μίχο το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας και σε άλλους τέσσερις, μεταξύ των οποίων και οι πρώην βουλευτές Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Στάθης Μπούκουρας, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

