ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 19:34
Μπετονιέρα εκτός ελέγχου «εισέβαλε» σε αυλή σπιτιού στη Ρόδο – Σώθηκαν από τύχη οι ένοικοι (Video)

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης, 23/4, στη Ρόδο, όταν ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή του νησιού. Γύρω στις 13:30, στην περιοχή «Τρεις», μια μπετονιέρα μεγάλου μεγέθους βγήκε από την πορεία της και κατέληξε εντός αυλής κατοικίας, προκαλώντας φόβο, αλλά και σημαντικές υλικές ζημιές.

Το όχημα, το οποίο εκτιμάται πως ζύγιζε περίπου 33 τόνους καθώς ήταν πλήρως φορτωμένο με σκυρόδεμα, φέρεται να ξέφυγε από τον έλεγχο του οδηγού για άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία. Στην ανεξέλεγκτη διαδρομή του, χτύπησε αρχικά στο τοιχίο της αυλής και σε έναν φοίνικα, για να σταματήσει τελικά πάνω στον εξωτερικό τοίχο της οικίας.

Το τοιχίο και το δέντρο που λειτούργησαν ως «ασπίδα»

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από την καμπίνα και είναι καλά στην υγεία του. Την ίδια στιγμή, μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ένοικοι, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, που ευτυχώς δεν βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο τη στιγμή του συμβάντος, αποφεύγοντας έτσι τα χειρότερα.

Στο σημείο καταγράφονται εμφανή ίχνη φρεναρίσματος στο οδόστρωμα, γεγονός που δείχνει πως ο οδηγός επιχείρησε να μειώσει την ταχύτητά του πριν την πρόσκρουση. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η απομάκρυνση της μπετονιέρας από το σημείο αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, με συνεργεία να επιχειρούν με γερανοφόρο όχημα λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους της. Αξιοσημείωτο είναι πως το τοιχίο της αυλής και ο φοίνικας φαίνεται να λειτούργησαν σωτήρια για τους ενοίκους του σπιτιού, περιορίζοντας τη δύναμη της πρόσκρουσης και αποτρέποντας πιθανώς τραυματισμούς ή μεγαλύτερες καταστροφές.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

