Τέμπη: Η οικογένεια Τηλκερίδη ζητά την παρουσία πραγματογνωμόνων της Bayer και της Siemen κατά την εκταφή

Οι γονείς του Άγγελου Τηλκερίδη, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ζητούν την παρουσία εκπροσώπων πραγματογνωμόνων της Bayer και της Siemens κατά την εκταφή της σορούς του παιδιού τους.

Η οικογένεια Τηλκερίδη έχει καταθέσει αγωγή κατά της κατασκευάστριας (Bayer) και της προμηθεύτριας (Siemens) των ελαίων σιλικόνης με το σκεπτικό ότι σύμφωνα με τη δικογραφία, των ελληνικών αρχών, η πυρόσφαιρά προκλήθηκε από την ανάφλεξη των ελαίων σιλικόνης.

Ο πατέρας του Άγγελου Χρήστος Τιλκερίδης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του κατέθεσε σχετικό αίτημα στο αστυνομικό τμήμα Νάουσας, όπου εκλήθη να συναινέσει για την εκταφή.

«Επιζητούμε δικαίωση»

Η οικογένεια Τηλκερίδη διεκδικεί αποζημίωση 80 εκατ. ευρώ. Στην αγωγή επικαλούνται σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, την 85/374, που έχει γίνει νόμος του κράτους στη Γερμανία το 1989 και στην Ελλάδα το 2002 και η οποία προβλέπει πως «εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, οφείλει να αποζημιώσει τόσο η κατασκευάστρια εταιρεία όσο και η προμηθεύτρια εταιρεία».

Η οικογένεια το πρώτο πράγμα που θέλει και επιδιώκει με την αγωγή αυτή είναι η «δικαίωση για τη συμφορά που τους βρήκε», δήλωνε στην Deutsche Welle ο θείος του Άγγελου, Θωμάς Καλβουρτζής.

