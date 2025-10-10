Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

«Παρωδία» χαρακτήρισε την επικείμενη δίκη για τα Τέμπη η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας ότι στις θέσεις των κατηγορουμένων θα πρέπει να βρεθούν και πολιτικοί.

Παράλληλα, δεν φάνηκε αισιόδοξη πως οι τοξικολογικές εξετάσεις θα συμβάλλουν στον να αποδοθεί δικαιοσύνη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα βρει κάποιο τρόπο να «μπλοκάρει τα αποτελέσματα».

«Για να δίνουν το πράσινο φως πιθανότατα έχουν σκεφτεί ένα τρόπο να μας μπλοκάρουν ώστε και πάλι να ελέγξουν και το αποτέλεσμα», ανέφερα χαρακτηριστικά, μιλώντας σε εκδήλωση στο Παιδαγωγικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ εξηγεί ότι οι συγγενείς θα απευθυνθούν σε εργαστήρια του εξωτερικού.

«Υποχρεωτικά πρέπει να απευθυνθούμε σε εργαστήρια του εξωτερικού και για θέμα αξιοπιστίας και για θέμα εμπιστοσύνης στο ελληνικό κράτος. Έχουμε μπει τώρα στη διαδικασία να ψάχνουμε κέντρα του εξωτερικού που μπορούν να κάνουν τις εξειδικευμένες εξετάσεις που χρειάζονται», σημειώνει.

Η κ. Καρυστιανού, μάλιστα, υπογραμμίζει την κωλυσιεργία των δικαστικών αρχών ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων, τα οποία χαρακτηρίζει ως «αυτονόητα».

«Θέλω να σταθώ στο γιατί ερχόμαστε μετά από 2,5 χρόνια και 23 μήνες απεργίας να κάνουμε το αυτονόητο και πόσο αξιόπιστα θα είναι αυτά τα αποτελέσματα; Με την έννοια ότι μπορεί να αναδείξουμε ένα μέρος όχι ολόκληρη την αλήθεια. Θα περιμένω να δω εάν θα λογοδοτήσει κάποιος για όλο αυτό», τονίζει.

Κριτική άσκησε και στη στάση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη άσκησε η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης για την πολυήμερη απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Ο Φλωρίδης θα έπρεπε να ασκήσει κατηγορίες στον ανακριτή

«Ο κ. Φλωρίδης θα έπρεπε να ασκήσει κατηγορίες για ποιον λόγο ο ανακριτής επέτρεψε να γίνει αυτό με τους ιατροδικαστές και για ποιον λόγο ο ανακριτής κατέστρεψε βιολογικό υλικό 40 μέρες μετά που ήταν ένα πειστήρια εγκλήματος. Αυτά είναι ερωτήματα βασικά. Και όχι να επιτίθεται σε ένα πατέρα που έχασε το παιδί από του από τις κρατικές ευθύνες» διαμηνύει και, προσθέτει ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων ήλθε και λόγω της πίεσης από την κοινή γνώμη. «Θεωρώ ότι κάποια στιγμή υποχρεωτικά θα έπρεπε να κάνουν πίσω (σ.σ. για την ικανοποίηση των αιτημάτων για την εκταφή) διότι ήταν και το θέμα υγείας ενός ανθρώπου. Όχι ότι νοιάζονται για την υγεία του κ. Ρούτσι, αλλά σε συνέχεια δεν θα μπορούσαν να το δικαιολογήσουν κάπως ή να γλιτώσουν τις ευθύνες τους. Και το δεύτερο η κοινή γνώμη, η κοινωνική οργή η οποία είχε ενταθεί», υποστηρίζει.

Μάλιστα, η κ. Καρυστιανού χαρακτήρισε την επικείμενη δίκη για τα Τέμπη ως «παρωδία». «Η κυβέρνηση θέλει να ξεκινήσει τη δική διότι αυτή φρόντισε να έχουμε μια περιορισμένη ανάκριση και κατηγορητήριο. Αυτοί οι ολίγοι υπάλληλοι και διευθυντές και απουσιάζουν πολιτικά στελέχη βολεύει την κυβέρνηση. Θα είναι μια δίκη παρωδία για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους λόγω της έκρηξης δεν υπάρχει ούτε έρευνα ούτε κατηγορητήριο ούτε ένοχος, κατηγορούμενος», καταλήγει.

