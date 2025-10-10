search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 20:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 17:51

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

10.10.2025 17:51
karystianou voyla 876- new

«Παρωδία» χαρακτήρισε την επικείμενη δίκη για τα Τέμπη η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας ότι στις θέσεις των κατηγορουμένων θα πρέπει να βρεθούν και πολιτικοί.

Παράλληλα, δεν φάνηκε αισιόδοξη πως οι τοξικολογικές εξετάσεις θα συμβάλλουν στον να αποδοθεί δικαιοσύνη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα βρει κάποιο τρόπο να «μπλοκάρει τα αποτελέσματα».
«Για να δίνουν το πράσινο φως πιθανότατα έχουν σκεφτεί ένα τρόπο να μας μπλοκάρουν ώστε και πάλι να ελέγξουν και το αποτέλεσμα», ανέφερα χαρακτηριστικά, μιλώντας σε εκδήλωση στο Παιδαγωγικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ εξηγεί ότι οι συγγενείς θα απευθυνθούν σε εργαστήρια του εξωτερικού.

«Υποχρεωτικά πρέπει να απευθυνθούμε σε εργαστήρια του εξωτερικού και για θέμα αξιοπιστίας και για θέμα εμπιστοσύνης στο ελληνικό κράτος. Έχουμε μπει τώρα στη διαδικασία να ψάχνουμε κέντρα του εξωτερικού που μπορούν να κάνουν τις εξειδικευμένες εξετάσεις που χρειάζονται», σημειώνει.

Η κ. Καρυστιανού, μάλιστα, υπογραμμίζει την κωλυσιεργία των δικαστικών αρχών ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων, τα οποία χαρακτηρίζει ως «αυτονόητα».

«Θέλω να σταθώ στο γιατί ερχόμαστε μετά από 2,5 χρόνια και 23 μήνες απεργίας να κάνουμε το αυτονόητο και πόσο αξιόπιστα θα είναι αυτά τα αποτελέσματα; Με την έννοια ότι μπορεί να αναδείξουμε ένα μέρος όχι ολόκληρη την αλήθεια. Θα περιμένω να δω εάν θα λογοδοτήσει κάποιος για όλο αυτό», τονίζει.

Κριτική άσκησε και στη στάση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη άσκησε η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης για την πολυήμερη απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Ο Φλωρίδης θα έπρεπε να ασκήσει κατηγορίες στον ανακριτή

«Ο κ. Φλωρίδης θα έπρεπε να ασκήσει κατηγορίες για ποιον λόγο ο ανακριτής επέτρεψε να γίνει αυτό με τους ιατροδικαστές και για ποιον λόγο ο ανακριτής κατέστρεψε βιολογικό υλικό 40 μέρες μετά που ήταν ένα πειστήρια εγκλήματος. Αυτά είναι ερωτήματα βασικά. Και όχι να επιτίθεται σε ένα πατέρα που έχασε το παιδί από του από τις κρατικές ευθύνες» διαμηνύει και, προσθέτει ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων ήλθε και λόγω της πίεσης από την κοινή γνώμη. «Θεωρώ ότι κάποια στιγμή υποχρεωτικά θα έπρεπε να κάνουν πίσω (σ.σ. για την ικανοποίηση των αιτημάτων για την εκταφή) διότι ήταν και το θέμα υγείας ενός ανθρώπου. Όχι ότι νοιάζονται για την υγεία του κ. Ρούτσι, αλλά σε συνέχεια δεν θα μπορούσαν να το δικαιολογήσουν κάπως ή να γλιτώσουν τις ευθύνες τους. Και το δεύτερο η κοινή γνώμη, η κοινωνική οργή η οποία είχε ενταθεί», υποστηρίζει.

Μάλιστα, η κ. Καρυστιανού χαρακτήρισε την επικείμενη δίκη για τα Τέμπη ως «παρωδία». «Η κυβέρνηση θέλει να ξεκινήσει τη δική διότι αυτή φρόντισε να έχουμε μια περιορισμένη ανάκριση και κατηγορητήριο. Αυτοί οι ολίγοι υπάλληλοι και διευθυντές και απουσιάζουν πολιτικά στελέχη βολεύει την κυβέρνηση. Θα είναι μια δίκη παρωδία για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους λόγω της έκρηξης δεν υπάρχει ούτε έρευνα ούτε κατηγορητήριο ούτε ένοχος, κατηγορούμενος», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι στον δρόμο της επιστροφής στη Γάζα μετά την εκεχειρία – Ουρές χιλιομέτρων – Live εικόνα

Ύστατη προσπάθεια από τον Μακρόν: Στο Μέγαρο Ελιζέ για διαβουλεύσεις οι ηγέτες αντιπολίτευσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμάκιο ελέγχου κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DSC_0160
MEDIA

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση «The Voice of Public Service Media» που διοργάνωσε η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την EBU

panos routsi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Κατήγγειλε εκ νέου ότι παρακολουθούν την οικογένειά του – «Εκφόβισαν τον γιο μου όσο έκανα απεργία πείνας»

mercy_1010_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Μercy»: Chris Pratt και Rebecca Ferguson πρωταγωνιστούν στο εντυπωσιακό sci-fi θρίλερ της Αmazon με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (photos/video)

nikos-dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: Η ΕΕ προσπαθεί να επανεξοπλιστεί αλλά έχει ξεχάσει τι σημαίνει να αμύνεσαι

ekrixi tenessee 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Τενεσί: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών – Αναφορές για πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 20:22
DSC_0160
MEDIA

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση «The Voice of Public Service Media» που διοργάνωσε η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την EBU

panos routsi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Κατήγγειλε εκ νέου ότι παρακολουθούν την οικογένειά του – «Εκφόβισαν τον γιο μου όσο έκανα απεργία πείνας»

mercy_1010_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Μercy»: Chris Pratt και Rebecca Ferguson πρωταγωνιστούν στο εντυπωσιακό sci-fi θρίλερ της Αmazon με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (photos/video)

1 / 3