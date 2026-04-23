Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε την κοπέλα στη Λιοσίων – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Προφυλακιστέο έκριναν οι δικαστικές αρχές μετά την απολογία του, τον 16χρονο με καταγωγή από το Σουδάν, ο οποίος κατηγορείται για την παράσυρση της 16χρονης στην οδό Λιοσίων, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό της κοπέλας.

Αντίθετα, ο 22χρονος συνοδηγός του 16χρονου αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εγγυοδοσίας 3.000 ευρώ.



Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο 16χρονος φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για όσα προκάλεσε στη νεαρή κοπέλα και να εξέφρασε τη θλίψη του για τον βαρύτατο τραυματισμό της. Ακόμη φέρεται να είπε ότι φοβήθηκε πολύ όταν κατάλαβε τι είχε γίνει, κυρίως επειδή δεν διέθετε δίπλωμα, και γι’ αυτό έφυγε από το σημείο.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι οδηγούσε το μηχανάκι επειδή το χρησιμοποιεί για τη δουλειά του και εκείνη τη στιγμή φοβήθηκε μήπως του το αφαιρέσουν. Πρόσθεσε δε ότι επιθυμεί να βοηθήσει το κορίτσι με κάθε δυνατό τρόπο και σημείωσε πως, όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, αποφάσισε να παραδοθεί στην αστυνομία.

Από την πλευρά του ο 22χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μετά την παράσυρση της 16χρονης πανικοβλήθηκε και έχασε την ψυχραιμία του.

Διαβάστε επίσης:

Μπετονιέρα εκτός ελέγχου «εισέβαλε» σε αυλή σπιτιού στη Ρόδο – Σώθηκαν από τύχη οι ένοικοι (Video)

Αγία Βαρβάρα: Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που δύο 19χρονες πιάστηκαν στα χέρια και έπεσαν σε τζαμαρία καταστήματος

Χειροπέδες σε Ολλανδό που άφησε την 4χρονη κόρη του μόνη στο αυτοκίνητο











