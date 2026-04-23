search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 19:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.04.2026 18:04

Χειροπέδες σε Ολλανδό που άφησε την 4χρονη κόρη του μόνη στο αυτοκίνητο

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 57χρονο Ολλανδό, που άφησε για πάνω από 20 λεπτά την 4χρονη κόρη του στο αμάξι χωρίς εποπτεία.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα (23/4) γύρω στις 12.30 στην Ευελπίδων. Διερχόμενο περιπολικό εντόπισε το κοριτσάκι σε αυτοκίνητο με ολλανδικές πιναικές. Οι αστυνομικοί άρχισαν να αναζητούν τον κηδεμόνα του. Τελικά, μετά από περίπου 20 λεπτά τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν για παραμέληση  εποπτείας ανηλίκου. 

Παραμένει άγνωστο το πόση ώρα έμεινε το 4χρονο κοριτσάκι στο αυτοκίνητο μόνο του. 

Διαβάστε επίσης

«Γρίφος» τα κίνητρα της δολοφονίας του γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.  – «Τυφλό» σημείο το πάρκο Ασυρμάτου

Γυναικοκτονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: «Με χαιρέτησε με το χέρι που σκότωσε την αδελφή μου» – Το γράμμα και οι προσπάθειες του 40χρονου να καλύψει τα ίχνη του 

Αγία Βαρβάρα: Με κοψίματα σε κεφάλι και λαιμό μια 19χρονη μετά από καβγά με φίλη της – Την έσπρωξε σε τζαμαρία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ έτοιμο να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν – «Περιμένουμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ»

ΕΛΛΑΔΑ

«Μου έλεγε ότι θέλει να πάει στο μοναστήρι του Αγίου Παΐσιου» – Οι κινήσεις του 40χρονου μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας 

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εξώδικο του Χρήστου Τηλκερίδη προς την «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» για το υλικό από τις κάμερες της εταιρείας

ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Νέα Υόρκη: 14χρονος ξυλοκόπησε βάναυσα 15χρονη επειδή δεν του έδωσε τον αριθμό της (Video)

LIFESTYLE

O Τζούλιαν Καζαμπλάνκας των Strokes ξαναχτυπά: Βολές στους Αμερικανούς Σιωνιστές σε συνέντευξη στο Subway (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος από Δελφούς: «Διόρθωσε» την Κοβέσι, άδειασε θεαματικά την κυβέρνηση – Ο φαρμακερός υπαινιγμός για Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3