Χειροπέδες σε Ολλανδό που άφησε την 4χρονη κόρη του μόνη στο αυτοκίνητο

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 57χρονο Ολλανδό, που άφησε για πάνω από 20 λεπτά την 4χρονη κόρη του στο αμάξι χωρίς εποπτεία.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα (23/4) γύρω στις 12.30 στην Ευελπίδων. Διερχόμενο περιπολικό εντόπισε το κοριτσάκι σε αυτοκίνητο με ολλανδικές πιναικές. Οι αστυνομικοί άρχισαν να αναζητούν τον κηδεμόνα του. Τελικά, μετά από περίπου 20 λεπτά τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Παραμένει άγνωστο το πόση ώρα έμεινε το 4χρονο κοριτσάκι στο αυτοκίνητο μόνο του.

