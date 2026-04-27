ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 14:15
27.04.2026 12:07

ΗΠΑ: Πώς το κινητό τηλέφωνο έσωσε πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας από τα πυρά του ενόπλου (Video)

washington attack_new

Άγιο είχε πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας – της υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του προέδρου, του αντιπροέδρου και άλλων αξιωματούχων των ΗΠΑ – όταν το κινητό του τηλέφωνο ανέκοψε την πορεία σφαίρας από τα πυρά του ενόπλου που εισέβαλε στο ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο πράκτορας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίος εισήχθη, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του, Μελάνια και στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή κατά την οποία ο ένοπλος όρμησε προς τον χώρο που βρίσκονταν οι ανιχνευτές μετάλλων στο λόμπι του ξενοδοχείου. Ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον μία φορά, πετυχαίνοντας το αλεξίσφαιρο γιλέκο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με αναφορά των αρχών, την οποία επικαλείται το The Atlantic, η σφαίρα αναχαιτίστηκε εν μέρει χάρη στο κινητό τηλέφωνο του πράκτορα.

Ο επικεφαλής επικοινωνίας της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι, δήλωσε ότι ο προστατευτικός εξοπλισμός «πιθανότατα βοήθησε να αποφευχθεί μια πιθανή τραγωδία». Ως γνωστόν, ως ύποπτος ταυτοποιήθηκε ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, μετά τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν έξω από αίθουσα εκδηλώσεων όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 άτομα στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον ύποπτο «μοναχικό και παρανοϊκό δράστη», μετά το περιστατικό που σημειώθηκε περίπου στις 20:35 τοπική ώρα το βράδυ του Σαββάτου, στο Washington Hilton. Ο Άλεν έφερε μαζί του καραμπίνα, πιστόλι και διάφορα μαχαίρια. Οι αρχές εντόπισαν ένα μανιφέστο με «αντιχριστιανικό» περιεχόμενο, το οποίο είχε αποστείλει σε συγγενικά του πρόσωπα λίγο πριν από την επίθεση, και στο οποίο αυτοπροσδιοριζόταν ως «Friendly Federal Assassin».

google_news_icon

areios_pagos_new
tsipras_2704_1920-1080_new
METRO_THESSALONIKI
miller-syzygos
16_9_wide_Side_view_Ferrari_Hypersail_Print_FU_7f88be9a-33fe-48a8-a144-872f7007daf9
tsipras papatavrou tsitsipas
kairos anoixi 88- new
stegastika daneia 77- new
car_brokenglass
