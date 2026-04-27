ΗΠΑ: Πώς το κινητό τηλέφωνο έσωσε πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας από τα πυρά του ενόπλου (Video)

Άγιο είχε πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας – της υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του προέδρου, του αντιπροέδρου και άλλων αξιωματούχων των ΗΠΑ – όταν το κινητό του τηλέφωνο ανέκοψε την πορεία σφαίρας από τα πυρά του ενόπλου που εισέβαλε στο ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο πράκτορας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίος εισήχθη, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του, Μελάνια και στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή κατά την οποία ο ένοπλος όρμησε προς τον χώρο που βρίσκονταν οι ανιχνευτές μετάλλων στο λόμπι του ξενοδοχείου. Ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον μία φορά, πετυχαίνοντας το αλεξίσφαιρο γιλέκο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με αναφορά των αρχών, την οποία επικαλείται το The Atlantic, η σφαίρα αναχαιτίστηκε εν μέρει χάρη στο κινητό τηλέφωνο του πράκτορα.

Ο επικεφαλής επικοινωνίας της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι, δήλωσε ότι ο προστατευτικός εξοπλισμός «πιθανότατα βοήθησε να αποφευχθεί μια πιθανή τραγωδία». Ως γνωστόν, ως ύποπτος ταυτοποιήθηκε ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, μετά τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν έξω από αίθουσα εκδηλώσεων όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 άτομα στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον ύποπτο «μοναχικό και παρανοϊκό δράστη», μετά το περιστατικό που σημειώθηκε περίπου στις 20:35 τοπική ώρα το βράδυ του Σαββάτου, στο Washington Hilton. Ο Άλεν έφερε μαζί του καραμπίνα, πιστόλι και διάφορα μαχαίρια. Οι αρχές εντόπισαν ένα μανιφέστο με «αντιχριστιανικό» περιεχόμενο, το οποίο είχε αποστείλει σε συγγενικά του πρόσωπα λίγο πριν από την επίθεση, και στο οποίο αυτοπροσδιοριζόταν ως «Friendly Federal Assassin».

