search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 19:49
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 19:33

O Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν στη Βενετία για την παγκόσμια πρεμιέρα του «Bugonia»

28.08.2025 19:33
lanthimos-stooun-new

Mε αφορμή την σημερινή παγκόσμια πρεμιέρα του «Bugonia» δια χειρός Γιώργου Λάνθιμου, δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου φιλμ.

Το «Bugonia» είναι η ένατη μεγάλου μήκους ταινία για τον πολυτάλαντο δημιουργό, ενώ αποτελεί το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 «Save the Green Planet» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν (Jang Joon-Hwan).

Πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν (Emma Stone), Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις (Aidan Delbis) και Αλίσια Σίλβερστοουν (Alicia Silverstone).

Η πολυαναμενόμενη ταινία φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Εmmy Γουίλ Τρέισι (Will Tracy) στο σενάριο, το οποίο εστιάζει «σε δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλέμονς και Ντέλμπις) και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας φαρμακευτικής εταιρίας (Στόουν), πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Λάνθιμος κάνει μια θριαμβευτική επιστροφή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με το «Bugonia», την πρώτη του εμφάνιση μετά το Χρυσό Λέοντα που κέρδισε, πριν από δύο χρόνια για την ταινία «Poor Things», η οποία στη συνέχεια απέσπασε τέσσερα Βραβεία Όσκαρ.

Ο διάσημος σκηνοθέτης στην συνέντευξη Τύπου εμφανίστηκε με μαύρο παντελόνι και καφέ σακάκι, στο πέτο του οποίου είχε μια καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία ενώ η Έμα Στόουν τράβηξε τα βλέμματα ντυμένη με ένα μαύρο φόρεμα με δαντέλα και ασύμμετρο τελείωμα Louis Vuitton, πέδιλα Manolo Blahnik και κοσμήματα Tiffany & Co, σύμφωνα με τη Vogue.

Διαβάστε επίσης:

«Nuremberg»: Η Sony έδωσε στη δημοσιότητα το νέο trailer του ιστορικού δράματος με πρωταγωνιστές τους Rami Malek και Russell Crowe (videos)

«De Noche»: Σε συζητήσεις ο Pedro Pascal για τον ρόλο που «εγκατέλειψε» ο Joaquin Phoenix στο queer δράμα του Todd Haynes

Ο Scott Cooper αποθεώνει τον Jeremy Allen White – «Είναι συγκλονιστικός ως Springsteen»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia komotini 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ήφαιστο Κομοτηνής – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν αεροσκάφη (Video)

lanthimos-stooun-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

O Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν στη Βενετία για την παγκόσμια πρεμιέρα του «Bugonia»

ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε απερίφραστα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο

patra fotia 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φιάσκο η σύλληψη και προφυλάκιση των δύο νεαρών για εμπρησμό – Και δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής τους δικαιώνει

charis_doukas_2808_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία: Οι αρχές δεν επέτρεψαν στον Δούκα και σε άλλους ευρωπαίους δημάρχους να επισκεφθούν τον Ιμάμογλου στη φυλακή (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 19:41
fotia komotini 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ήφαιστο Κομοτηνής – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν αεροσκάφη (Video)

lanthimos-stooun-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

O Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν στη Βενετία για την παγκόσμια πρεμιέρα του «Bugonia»

ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε απερίφραστα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο

1 / 3