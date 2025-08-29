Η χήρα του Hulk Hogan ετοιμάζει αγωγή για τον θάνατό του – Ποιους κατηγορεί για ιατρική αμέλεια

Αγωγή για ιατρική αμέλεια αναμένεται να καταθέσει η χήρα του Χαλκ Χόγκαν σχεδόν 40 ημέρες μετά τον θάνατο του παλαιστή.

Η σύζυγός του Χόγκαν, Σκάι Ντέιλι υποστηρίζει ότι τουλάχιστον ένας από τους γιατρούς που παρακολουθούσαν τον θρύλο του WWE ευθύνεται για τον χαμό του.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο «TMZ Sports», η αγωγή θα επικεντρωθεί στην επέμβαση στον αυχένα που είχε υποβληθεί ο Χόγκαν τον περασμένο Μάιο.

Η Σκάι είχε δηλώσει πρώτη ότι πιστεύει πως κατά τη διάρκεια του χειρουργείου προκλήθηκε βλάβη στο φρενικό νεύρο, που ελέγχει το διάφραγμα και επομένως την αναπνοή.

Ο Χαλκ Χόγκαν πέθανε στο σπίτι του στο Κλίαργουοτερ Μπιτς της Φλόριντα, στις 24 Ιουλίου. Όπως ανέφεραν πηγές που έχουν ακούσει την ηχογράφηση της κλήσης που έκανε η σύζυγός του στο 911, η Σκάι είπε στις Αρχές: «Ο άντρας μου δεν αναπνέει. Μόλις σταμάτησε να αναπνέει». Τα ίδια πρόσωπα τόνισαν ότι από την κλήση προκύπτει καθαρά πως ο 71χρονος δεν υπέστη ξαφνικό καρδιακό επεισόδιο, αλλά απλώς σταμάτησε να αναπνέει. Είχε επίσης αποκαλυφθεί ότι ένας εργοθεραπευτής, που βρισκόταν στο σπίτι του τη μέρα που πέθανε, ενημέρωσε την αστυνομία για το ζήτημα με το φρενικό νεύρο.

Η Σκάι ζήτησε να γίνει ιδιωτική νεκροψία στο πλαίσιο της δικής της έρευνας για πιθανή ιατρική αμέλεια, ωστόσο δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη τα αποτελέσματα. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιατροδικαστική έκθεση που εξασφάλισε η «New York Post», ο Χόγκαν έφυγε από τη ζωή από oξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Η κόρη του παλαιστή, Μπρουκ Χόγκαν υποστηρίζει ότι βίντεο της αστυνομίας μπορεί να «αλλάξει το αφήγημα» γύρω από τον θάνατο του πατέρα της. Σε αναρτήσεις της στο Instagram την Τετάρτη 20 Αυγούστου, ανέφερε ότι γιατροί και αστυνομικοί την προέτρεψαν να αποκτήσει τις ηχογραφήσεις από τις κλήσεις στο 911 και τα πλάνα από τις κάμερες σώματος της ημέρας του θανάτου του, τα οποία, όπως είπε, «ενδέχεται να ρίξουν νέο φως στην υπόθεση».

Η 37χρονη τόνισε ότι έχει δεχτεί κλήσεις από επαγγελματίες που βρέθηκαν στο πλευρό του πατέρα της, οι οποίοι «διακινδυνεύουν την καριέρα τους» για να της μεταφέρουν ότι πρέπει να αποκτήσει το υλικό. Ωστόσο, διευκρίνισε πως δεν έχει καμία εξουσία για να κινηθεί, καθώς «όλα είναι στα χέρια» της χήρας του πατέρα της, Σκάι Ντέιλι.

Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για το πιστοποιητικό θανάτου του, τονίζοντας πως «στο τέλος της ημέρας, οι απαντήσεις θα ήταν καλές, αλλά τίποτα από αυτά δεν φέρνει πίσω τον πατέρα μου».

