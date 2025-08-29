search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 10:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 10:14

Η χήρα του Hulk Hogan ετοιμάζει αγωγή για τον θάνατό του – Ποιους κατηγορεί για ιατρική αμέλεια

29.08.2025 10:14
HulkHogan_2908

Αγωγή για ιατρική αμέλεια αναμένεται να καταθέσει η χήρα του Χαλκ Χόγκαν σχεδόν 40 ημέρες μετά τον θάνατο του παλαιστή.

Η σύζυγός του Χόγκαν, Σκάι Ντέιλι υποστηρίζει ότι τουλάχιστον ένας από τους γιατρούς που παρακολουθούσαν τον θρύλο του WWE ευθύνεται για τον χαμό του.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο «TMZ Sports», η αγωγή θα επικεντρωθεί στην επέμβαση στον αυχένα που είχε υποβληθεί ο Χόγκαν τον περασμένο Μάιο.

Η Σκάι είχε δηλώσει πρώτη ότι πιστεύει πως κατά τη διάρκεια του χειρουργείου προκλήθηκε βλάβη στο φρενικό νεύρο, που ελέγχει το διάφραγμα και επομένως την αναπνοή.

Ο Χαλκ Χόγκαν πέθανε στο σπίτι του στο Κλίαργουοτερ Μπιτς της Φλόριντα, στις 24 Ιουλίου. Όπως ανέφεραν πηγές που έχουν ακούσει την ηχογράφηση της κλήσης που έκανε η σύζυγός του στο 911, η Σκάι είπε στις Αρχές: «Ο άντρας μου δεν αναπνέει. Μόλις σταμάτησε να αναπνέει». Τα ίδια πρόσωπα τόνισαν ότι από την κλήση προκύπτει καθαρά πως ο 71χρονος δεν υπέστη ξαφνικό καρδιακό επεισόδιο, αλλά απλώς σταμάτησε να αναπνέει. Είχε επίσης αποκαλυφθεί ότι ένας εργοθεραπευτής, που βρισκόταν στο σπίτι του τη μέρα που πέθανε, ενημέρωσε την αστυνομία για το ζήτημα με το φρενικό νεύρο.

Η Σκάι ζήτησε να γίνει ιδιωτική νεκροψία στο πλαίσιο της δικής της έρευνας για πιθανή ιατρική αμέλεια, ωστόσο δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη τα αποτελέσματα. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιατροδικαστική έκθεση που εξασφάλισε η «New York Post», ο Χόγκαν έφυγε από τη ζωή από oξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Η κόρη του παλαιστή, Μπρουκ Χόγκαν υποστηρίζει ότι βίντεο της αστυνομίας μπορεί να «αλλάξει το αφήγημα» γύρω από τον θάνατο του πατέρα της. Σε αναρτήσεις της στο Instagram την Τετάρτη 20 Αυγούστου, ανέφερε ότι γιατροί και αστυνομικοί την προέτρεψαν να αποκτήσει τις ηχογραφήσεις από τις κλήσεις στο 911 και τα πλάνα από τις κάμερες σώματος της ημέρας του θανάτου του, τα οποία, όπως είπε, «ενδέχεται να ρίξουν νέο φως στην υπόθεση».

Η 37χρονη τόνισε ότι έχει δεχτεί κλήσεις από επαγγελματίες που βρέθηκαν στο πλευρό του πατέρα της, οι οποίοι «διακινδυνεύουν την καριέρα τους» για να της μεταφέρουν ότι πρέπει να αποκτήσει το υλικό. Ωστόσο, διευκρίνισε πως δεν έχει καμία εξουσία για να κινηθεί, καθώς «όλα είναι στα χέρια» της χήρας του πατέρα της, Σκάι Ντέιλι.

Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για το πιστοποιητικό θανάτου του, τονίζοντας πως «στο τέλος της ημέρας, οι απαντήσεις θα ήταν καλές, αλλά τίποτα από αυτά δεν φέρνει πίσω τον πατέρα μου».

Διαβάστε επίσης:

Η… διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

Ο Νίκος Μουτσινάς εξερευνά την Αφρική – Η ανάρτηση από την Ουγκάντα (photos)

Σκιά του εαυτού του ο Mickey Rourke, αγνώριστος σε σπάνια εμφάνιση (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-834
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: Νέο ξέσπασμα Τραμπ – Ζητά εκ νέου από την FCC να ανακαλέσει τις άδειες των ABC και  NBC

HulkHogan_2908
LIFESTYLE

Η χήρα του Hulk Hogan ετοιμάζει αγωγή για τον θάνατό του – Ποιους κατηγορεί για ιατρική αμέλεια

congress
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Τροπολογία στο Κογκρέσο για περιορισμό στην πώληση όπλων προς Τουρκία – Τι αναφέρεται για Ελλάδα και Κύπρο

lanthimos_stone
ΣΙΝΕΜΑ

Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου με… επτάλεπτο standing ovation! Δάκρυσε η Emma Stone (videos)

rachel_makri_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ραχήλ Μακρή: Τα νύχια, η… ταξικότητα της ομορφιάς και ο… Κυριάκος Μητσοτάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

popi samaras livanios
ΚΑΛΧΑΣ

Οι νέες επισυνδέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν ταραχή, η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απειλή για πρόωρες, ο Σαμαράς και πώς επηρεάζει το όριο του 5%

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 10:23
trump-834
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: Νέο ξέσπασμα Τραμπ – Ζητά εκ νέου από την FCC να ανακαλέσει τις άδειες των ABC και  NBC

HulkHogan_2908
LIFESTYLE

Η χήρα του Hulk Hogan ετοιμάζει αγωγή για τον θάνατό του – Ποιους κατηγορεί για ιατρική αμέλεια

congress
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Τροπολογία στο Κογκρέσο για περιορισμό στην πώληση όπλων προς Τουρκία – Τι αναφέρεται για Ελλάδα και Κύπρο

1 / 3