Ο Νίκος Μουτσινάς εξερευνά την Αφρική – Η ανάρτηση από την Ουγκάντα (photos)

Ο Νίκος Μουτσινάς συνεχίζει το ταξίδι του στην Αφρική, ένα σαφάρι που ξεκίνησε πριν από τρεις εβδομάδες.

Στο διάστημα αυτό εέχει επισκεφτεί τη Ναμίμπια και την Τανζανία, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Ουγκάντα, ζώντας μοναδικές εμπειρίες και συλλέγοντας εικόνες.

Ο παρουσιαστής και ηθοποιός μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τις περιηγήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, κάνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους να «ταξιδεύουν» μαζί του.

Στο ταξίδι αυτό τον συνοδεύει ο στενός του φίλος, Κωνσταντίνος Δέδες.

