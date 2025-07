Ο θρύλος του wrestling, ο άνθρωπος που έγινε η απόλυτη εικόνα της επαγγελματικής πάλης στις ΗΠΑ και παγκοσμίως δεν ζει πλέον. Ο λόγος για τον εμβληματικό Χαλκ Χόγκαν που έφυγε από τη ζωή στα 71 του χρόνια.

Σύμφωνα με το TMZ, ο πρωταθλητής του WWE, Χαλκ Χόγκαν έφυγε από τη ζωή το πρωί της Πέμπτης (24/7) στο Clearwater της Φλόριντα, με το ειδησεογραφικό μέσο να αναφέρει ως αιτία θανάτου την ανακοπή.

Wrestling legend Hulk Hogan has died at 71 years old 💔🕊️ pic.twitter.com/oGJ7F0TUKc