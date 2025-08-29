Η… διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

Με… διαφορετική παρέα απόλαυσε το μπάνιο της η Μαριέττα Χρουσαλά.

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας απολαμβάνει τις διακοπές της στο μικρό νησάκι Άτοκος, στο Ιόνιο, και την Πέμπτη (28/8) δημοσίευσε στο Instagram μερικά μοναδικά στιγμιότυπα καθώς η ίδια και η οικογένειά της δεν κολύμπησαν μόνοι τους, αλλά παρέα με… γουρουνάκια!

Η Μαριέττα Χρουσαλά, ο σύζυγός της Λέων Πατίτσας και τα παιδιά τους έπαιξαν και έκαναν βουτιές μαζί με τα γλυκύτατα ζώα.

«Μία από τις πιο μοναδικές εμπειρίες. Στην τελευταία φωτογραφία μπορείτε να δείτε το χέρι της μόνιμης photobomber μου, της Eve», έγραψε η Μαριέττα Χρουσαλά στη λεζάντα της ανάρτησής της στα αγγλικά.

