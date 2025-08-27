search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 10:23
27.08.2025 09:55

Μαριέττα Χρουσαλά: Το… υποβρύχιο βίντεο από τις διακοπές της

Η Μαριέττα Χρουσαλά συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές και τις αναρτήσεις από την καθημερινότητά της.

Το πρώην μοντέλο ανεβάζει συχνά στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τους προορισμούς που επισκέπτεται, με φόντο τα καταγάλανα νερά και τις όμορφες παραλίες.

Στην τελευταία της ανάρτηση δημοσίευσε ένα βίντεο όπου φαίνεται να κολυμπά κάτω από το νερό, εξερευνώντας τον βυθό.

Στη λεζάντα γράφει: «Με αγάπη. Δεν θέλω να τελειώσει το καλοκαίρι».

