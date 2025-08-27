Ellen DeGeneres: Νέες αποκαλύψεις για εκφοβιστική συμπεριφορά – Ανάγκασε συνεργάτη της να αναβάλει χειρουργείο του παιδιού του

Ξανά στο επίκεντρο καταγγελιών για mobbing βρίσκεται η Έλεν ΝτεΤζενέρις, η οποία έχει κι άλλες φορές απασχολήσει τα media μετά από αποκαλύψεις για απαράδεκτη και εκφοβιστική συμπεριφορά σε βάρος συνεργατών της, με αποτέλεσμα η εικόνα της να έχει δεχθεί τεράστιο πλήγμα τα τελευταία χρόνια.

Αυτή τη φορά, πρώην καμεραμάν που εργάστηκε για περισσότερο από 10 χρόνια στην εκπομπή «The Ellen DeGeneres Show» (2003-2022) αποκάλυψε στην Daily Mail ότι στα παρασκήνια επικρατούσε μια «ατμόσφαιρα φόβου και τρομοκρατίας».

Το πιο σοβαρό περιστατικό αφορά υψηλόβαθμο παραγωγό, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία πιέστηκε να αναβάλει τη σοβαρή χειρουργική επέμβαση του παιδιού του (μεταμόσχευση μυελού των οστών) επειδή συνέπιπτε με την εορταστική περίοδο της εκπομπής. «Το αποκάλεσαν ‘το πράγμα του παιδιού’ και του ζήτησαν να μετακινηθεί το χειρουργείο, ώστε να εξυπηρετηθεί το πρόγραμμα των γυρισμάτων. Τελικά, βρέθηκε στο στούντιο την ημέρα της επέμβασης, γιατί έτσι ήθελε η Έλεν», ανέφερε ο πρώην συνεργάτης.

Ο ίδιος περιγράφει την παρουσιάστρια ως «ιδιαίτερα αυστηρή με τους άντρες εργαζόμενους», σημειώνοντας ότι μέσα σε μία μόνο σεζόν άλλαξαν εννέα stage managers.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ΝτεΤζενέρις απαγόρευε στους υπαλλήλους να μιλούν με τη σύζυγό της, την Πόρσια ντε Ρόσι, η οποία είχε ειδική θέση με «χρυσή πλακέτα» στο πλατό. «Αν την έβλεπες να κάθεται εκεί, ήξερες ότι έπρεπε να μείνεις μακριά. Αν η Έλεν σε κοιτούσε με το τρομακτικό έντονο βλέμμα της, σήμαινε ότι είχες μπει στο στόχαστρο», είπε χαρακτηριστικά.

Άλλες μαρτυρίες αναφέρονται στην απομάκρυνση συνεργατών για ασήμαντες αφορμές: ένας υπάλληλος έχασε τη δουλειά του επειδή της είπε αστειευόμενος «πρόσεξε μην πέσεις» την ώρα που έκανε εμφάνιση με μονόκυκλο, ενώ ο σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ φέρεται να αποκλείστηκε από την εκπομπή για οκτώ σεζόν μετά από σχόλιό του ότι το φαγητό που του πρόσφεραν ήταν χαλασμένο.

Ο πρώην καμεραμάν περιέγραψε την Έλεν ΝτεΤζενέρις ως «χαμογελαστή και ευδιάθετη μπροστά στις κάμερες, αλλά τρομακτική όταν έσβηναν». Όπως καταγγέλλει, η εκπομπή είχε ποσοστά αποχώρησης προσωπικού πολύ υψηλότερα από αντίστοιχα προγράμματα, με δεκάδες εργαζομένους να φεύγουν κάθε σεζόν.

Οι καταγγελίες έρχονται να προστεθούν στο κύμα αποκαλύψεων που ξέσπασε το 2020 για εκφοβισμό, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση τριών κορυφαίων παραγωγών και, τελικά, την ακύρωση της εκπομπής το 2022.

Η ίδια τότε είχε ζητησει δημόσια συγγνώμη και είχε δηλώσει «σοκαρισμένη» από όσα άκουσε, επιμένοντας ότι δεν γνώριζε. Οι μαρτυρίες ωστόσο τη διαψεύδουν και επιμένουν πως η συμπεριφορά της ΝτεΤζενέρις ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

