LIFESTYLE

26.08.2025 19:33

Τζένιφερ Λόπεζ: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με το non-binary παιδί της

26.08.2025 19:33
lopez-new

Φωτογραφίες από το ταξίδι της στα Χάμπτονς μοιράστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ και ανάμεσα σε αυτές υπάρχει και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με το non-binary παιδί της, Έμμε.

Στη μία φωτογραφία που ανέβασε, φαίνεται η ίδια μαζί με το 17χρονη Έμμε στο πίσω μέρος ενός αυτοκίνητου. Μπροστά τους κάθεται ο δάσκαλος φωνητικής Στίβι Μακέι. Σε άλλο στιγμιότυπο ωστόσο που ανέβασε σε story, φαίνεται η Τζένιφερ Λόπεζ να κάθεται αγκαλιά με το παιδί της.

Πάνω στη φωτογραφία έγραψε: «Μόλις άφησε αυτή την μικρή “καρύδα” στην πρώτη ημέρα της τελευταίας τάξης. Όταν θα κοιτώ σε λίγα χρόνια από τώρα αυτή τη φωτογραφία, θα μου θυμίζει πως πάντα θα είναι το όμορφο μωρό μου».

