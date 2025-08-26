search
26.08.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

26.08.2025

Stella Maxwell: Στην Ελλάδα το εντυπωσιακό μοντέλο της Victoria’s Secret (photos)

26.08.2025 13:53
maxwell_kentriki

Η Στέλλα Μάξγουελ, μοντέλο της Victoria’s Secret, τράβηξε όλα τα βλέμματα με τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις στην Ελλάδα.

Η 34χρονη δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες, όπου ποζάρει με μαύρο μπικίνι και μπεζ σορτς, εξερευνώντας τη χώρα μας με γουρούνα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Στέλλα Μάξγουελ που ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είχε συνδεθεί με την ηθοποιό Κρίστεν Στιούαρτ, με την οποία διατηρούσε σχέση για περίπου δύο χρόνια.

Το 2015 ο φακός την είχε συλλάβει να ανταλλάζε ένα παθιασμένο φιλί με τη Μάιλι Σάιρους, ωστόσο σύμφωνα με την τελευταία ι δύο τους δεν ήταν ποτέ επισήμως ζευγάρι.

Στην καριέρα της, η Στέλλα Μάξγουελ αναδείχθηκε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της μόδας όταν περπάτησε για πρώτη φορά στην πασαρέλα της Victoria’s Secret το 2014, πριν γίνει επίσημα «αγγελάκι» το 2015.

Διαβάστε επίσης:

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς…»

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

Blake Lively: Τα μηνύματα που «καίνε» τον Justin Baldoni και η «εκστρατεία δυσφήμησης»

GEORGIOU_SIMONI
LIFESTYLE

Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου, η ανάρτηση του Ανδρέα Γεωργίου – «Απέραντη ευγνωμοσύνη»

2912349-3yghouq8s4-whr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα Peugeot 308 και Peugeot 308 SW: Serious about driving

EMMA_STONE2
ΣΙΝΕΜΑ

Η Emma Stone με ξυρισμένο κεφάλι στην καθηλωτική αφίσα για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου (photo)

aigina-kentro-igeias-new
ΥΓΕΙΑ

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Τι απαντούν οι εργαζόμενοι στον υπουργό  Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για το θάνατο της 70χρονης

EOF_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: «Καμπανάκι» για σκεύασμα για την αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

marinakis doukas benos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

marinakis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας έτοιμος για μετωπική με κυβέρνηση - Τι περιμένει και πώς θα κινηθεί

1 / 3