Stella Maxwell: Στην Ελλάδα το εντυπωσιακό μοντέλο της Victoria’s Secret (photos)

Η Στέλλα Μάξγουελ, μοντέλο της Victoria’s Secret, τράβηξε όλα τα βλέμματα με τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις στην Ελλάδα.

Η 34χρονη δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες, όπου ποζάρει με μαύρο μπικίνι και μπεζ σορτς, εξερευνώντας τη χώρα μας με γουρούνα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Στέλλα Μάξγουελ που ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είχε συνδεθεί με την ηθοποιό Κρίστεν Στιούαρτ, με την οποία διατηρούσε σχέση για περίπου δύο χρόνια.

Το 2015 ο φακός την είχε συλλάβει να ανταλλάζε ένα παθιασμένο φιλί με τη Μάιλι Σάιρους, ωστόσο σύμφωνα με την τελευταία ι δύο τους δεν ήταν ποτέ επισήμως ζευγάρι.

Stella Maxwell sends pulses racing in black swimwear as Victoria's Secret Angel explores Greece on a quad bike https://t.co/0RhjHu63Oe August 25, 2025

Στην καριέρα της, η Στέλλα Μάξγουελ αναδείχθηκε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της μόδας όταν περπάτησε για πρώτη φορά στην πασαρέλα της Victoria’s Secret το 2014, πριν γίνει επίσημα «αγγελάκι» το 2015.

