Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς…»

Για την πολιτική, τα χρήματα που έβγαλε από το τραγούδι αλλά και τη Μαρινέλλα μίλησε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν» ο Κώστας Χατζής.

Ο γνωστός τραγουδοποιός δήλωσε ότι μαθαίνει νέα για τη μεγάλη ερμηνεύτρια από την κόρη της, ωστόσο δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά…

Ακολουθεί απόσπασμα από τη συνέντευξη:

Σήμερα έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε μια μεγάλη περιουσία;

Όταν κέρδισα λεφτά, πήρα στη μάνα μου σπίτι, αυτό με ένοιαζε, να έχουν και οι αδελφές μου ένα σπίτι. Γι’ αυτούς ζούσα, και αν με ενδιέφεραν τα χρήματα, ήταν όχι για να πλουτίσω, αλλά για να τακτοποιήσω την οικογένεια.

Είστε από τους τραγουδιστές που θέλετε να δουλεύουν μέχρι τελικής πτώσης;

Θα πω στοπ, όχι γιατί δεν θα έχω φωνή, πάντα ήμουν βραχνοκόκορας. Εμένα με αγάπησε ο κόσμος γιατί έλεγα αυτά που ήθελαν να ακούνε. Αναφέρομαι στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο ότι κατήγγελλα την πολιτεία με σεβασμό. Ποιος τόλμησε μέχρι σήμερα να το κάνει αυτό; Ό,τι έκανα όμως, έβαζα και τον εαυτό μου μέσα.

Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό η ιδέα να ασχοληθείτε με την πολιτική;

Όχι. Την σέβομαι την πολιτική, αλλά είμαι εναντίον.

Έχετε μια σχέση ζωής με τη Μαρινέλλα, μαθαίνετε νέα για την κατάσταση της υγείας της;

Για οποιονδήποτε άνθρωπο πάθαινε όλο αυτό θα στεναχωριόμουν. Δεν είναι καλά η Μαρινέλλα δυστυχώς. Δεν μπορούμε να την δούμε, γιατί στην κατάστασή της δεν κάνει να συγκινηθεί καθόλου. Μαθαίνω από την κόρη της νέα. Πήγαμε να τη δούμε με την κόρη μου όταν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, αλλά δεν μπορέσαμε. Δεν επιτρέπεται και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε.

