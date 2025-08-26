search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 12:54
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 11:54

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς…»

26.08.2025 11:54
xatzis_marinella

Για την πολιτική, τα χρήματα που έβγαλε από το τραγούδι αλλά και τη Μαρινέλλα μίλησε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν» ο Κώστας Χατζής.

Ο γνωστός τραγουδοποιός δήλωσε ότι μαθαίνει νέα για τη μεγάλη ερμηνεύτρια από την κόρη της, ωστόσο δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά…

Ακολουθεί απόσπασμα από τη συνέντευξη:

Σήμερα έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε μια μεγάλη περιουσία;

Όταν κέρδισα λεφτά, πήρα στη μάνα μου σπίτι, αυτό με ένοιαζε, να έχουν και οι αδελφές μου ένα σπίτι. Γι’ αυτούς ζούσα, και αν με ενδιέφεραν τα χρήματα, ήταν όχι για να πλουτίσω, αλλά για να τακτοποιήσω την οικογένεια.

Είστε από τους τραγουδιστές που θέλετε να δουλεύουν μέχρι τελικής πτώσης;

Θα πω στοπ, όχι γιατί δεν θα έχω φωνή, πάντα ήμουν βραχνοκόκορας. Εμένα με αγάπησε ο κόσμος γιατί έλεγα αυτά που ήθελαν να ακούνε. Αναφέρομαι στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο ότι κατήγγελλα την πολιτεία με σεβασμό. Ποιος τόλμησε μέχρι σήμερα να το κάνει αυτό; Ό,τι έκανα όμως, έβαζα και τον εαυτό μου μέσα.

Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό η ιδέα να ασχοληθείτε με την πολιτική;

Όχι. Την σέβομαι την πολιτική, αλλά είμαι εναντίον.

Έχετε μια σχέση ζωής με τη Μαρινέλλα, μαθαίνετε νέα για την κατάσταση της υγείας της;

Για οποιονδήποτε άνθρωπο πάθαινε όλο αυτό θα στεναχωριόμουν. Δεν είναι καλά η Μαρινέλλα δυστυχώς. Δεν μπορούμε να την δούμε, γιατί στην κατάστασή της δεν κάνει να συγκινηθεί καθόλου. Μαθαίνω από την κόρη της νέα. Πήγαμε να τη δούμε με την κόρη μου όταν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, αλλά δεν μπορέσαμε. Δεν επιτρέπεται και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε.

Διαβάστε επίσης:

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

Blake Lively: Τα μηνύματα που «καίνε» τον Justin Baldoni και η «εκστρατεία δυσφήμησης»

Ο Harrison Ford μιλά για το «μυστικό» του πετυχημένου γάμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
leoforeio new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός μέσα στο λεωφορείο 171: Επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό – «Μου έριξε μπουνιές και κλωτσιές» (Video)

gynaika-domatio
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για γυναίκα στη Κίνα: Έμεινε παγιδευμένη 1,5 μέρα σε δωμάτιο – Ζήτησε και πήρε βοήθεια χάρη στο… αίμα της

ntemis_stefani_kentriki
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της – Τραγική φιγούρα ο Ντέμης

mitsotakis_ippokrateio_0
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Ιπποκράτειο»: Στο επίκεντρο η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

eveksia new
ΥΓΕΙΑ

ΕΛ.Ι.ΤΟΥΡ: Πρόταση για μείωση ΦΠΑ στις υπηρεσίες υγείας για τη δυναμική ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

marinakis doukas benos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

marinakis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας έτοιμος για μετωπική με κυβέρνηση - Τι περιμένει και πώς θα κινηθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 12:54
leoforeio new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός μέσα στο λεωφορείο 171: Επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό – «Μου έριξε μπουνιές και κλωτσιές» (Video)

gynaika-domatio
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για γυναίκα στη Κίνα: Έμεινε παγιδευμένη 1,5 μέρα σε δωμάτιο – Ζήτησε και πήρε βοήθεια χάρη στο… αίμα της

ntemis_stefani_kentriki
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της – Τραγική φιγούρα ο Ντέμης

1 / 3