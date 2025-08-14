search
14.08.2025 09:18

Τζένιφερ Λόπεζ: Οι «καυτές» πόζες στο Instagram που… ανέβασαν τη θερμοκρασία! (Photos)

14.08.2025 09:18
lopez-new

Τι κι αν διανύει το 56ο έτος της ηλικίας της; Η Τζένιφερ Λόπεζ εξακολουθεί να ανεβάζει τη θερμοκρασία στα… ύψη σε κάθε εμφάνισή της.

Αυτό έκανε για ακόμα μια φορά μέσα από τα social media, με τη λατίνα τραγουδίστρια να ποζάρει με μαύρο διαφανές καλσόν από δαντέλα, μαύρο ολόσωμο κοστούμι με ζιβάγκο, γόβες στιλέτο και δερμάτινο μπερέ, ολοκληρώνοντας το look της με πολλά χρυσά κοσμήματα.

Το προφίλ της κατέκλυσαν αμέτρητα μηνύματα και με τους followers να την αποθεώνουν στα σχόλια.

Την Τρίτη, η Τζένιφερ Λόπεζ ολοκλήρωσε στην Ιταλία την περιοδεία της στην Ευρώπη με το «Up All Night: Live in 2025».

«Χθες το βράδυ ήταν η τελευταία μας συναυλία για το καλοκαίρι και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθαν. Ήταν το πιο όμορφο, χαρούμενο και ελεύθερο καλοκαίρι… και η μόνη μου ευχή είναι να νιώθετε τόσο χαρούμενοι όσο με κάνατε να νιώθω κάθε βράδυ. Σας αγαπώ» έγραψε, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της.

