Ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Κιάμος αναβάλλει την προγραμματισμένη του εμφάνιση σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Πάτρας λόγω της μεγάλης φωτιάς που πλήττει την πόλη μέχρι τα προάστιά της και τώρα προτεραιότητα έχει η ασφάλεια των ανθρώπων, οι οποίοι παλεύουν για να σωθούν και να σώσουν τις περιουσίες τους.

Χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής γράφει στην ανακοίνωσή του:

«Η προγραμματισμένη μου εμφάνιση στις 14/8 στο METROPOLIS αναβάλλεται λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν την περιοχή και τη χώρα.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η σκέψη και η προσοχή μας στρέφονται σε όσους δοκιμάζονται, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και σε όσους έχουν επηρεαστεί άμεσα.

Η ασφάλεια και η αλληλεγγύη προέχουν.

Καλό κουράγιο».

Η ενημέρωση που έκανε ο Πάνος Κιάμος:

