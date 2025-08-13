search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 20:45
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

13.08.2025 18:50

Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν ήταν ατύχημα, άτυχος ήμουν εγώ που βρέθηκα εκείνη τη στιγμή να είμαι τόσο βλάκας»

13.08.2025 18:50
ARHS_MOUGKOPETROS

Δύσκολη περίοδο διανύεοι ο Άρης Μουγκοπέτρος μου το ατύχημα που είχε πριν λίγο καιρό τον κρατάει μακριά από την μουσική και το όργανό που αγάπησε, το κλαρίνο.

Στην καλοκαιρινή εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, «Καλοκαίρι παρέα» στον ΑΝΤ1, μίλησε ο Άρης Μουγκοπέτρος το πρωινό της Τετάρτης. Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, ο γνωστός μουσικός αναφέρθηκε στο πρόσφατο σοβαρό ατύχημα που υπέστη εν ώρα συναυλίας καθώς και στην νομική οδό που έχει ήδη επιλέξει να ακολουθήσει γι’ αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άρης Μουγκοπέτρος εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «δεν ήταν ατύχημα, γιατί αυτός που μου έδωσε αυτό στο χέρι μου ήξερε τι ήταν. Το ατύχημα είναι κάτι που, όταν συμβαίνει, δεν το ξέρεις. Άτυχος ήμουν εγώ εκείνη τη στιγμή που βρέθηκα να είμαι τόσο βλάκας. Ξεκάθαρα υπήρχε δόλος και αυτή τη στιγμή έχω κινηθεί ήδη νομικά, έχω κάνει μήνυση γι’ αυτό το συμβάν».

«Δεν ξέρω αν θα θέλω πια να κάνω τη δουλειά αυτή. Η επαφή μου με την μουσική είναι καθημερινή, ακόμα και τώρα δηλαδή που μπορεί να μην μπορώ να παίξω. Δεν υπάρχει ημέρα που να μην την συνδυάσω με τραγούδι. Η μουσική νομίζω πως είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στη ζωή μας σε μαγεία».

«Όλα αυτά με έκαναν να πιστεύω ότι υπήρχε Θεός και την ώρα που έγινε όλο αυτό και στην πορεία και τώρα. Για να μου δείξει πραγματικά ότι δεν είμαι μόνος μου και ότι έχω τη δύναμη μέσα μου για να το παλέψω όλο αυτό» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν ήταν ατύχημα, άτυχος ήμουν εγώ που βρέθηκα εκείνη τη στιγμή να είμαι τόσο βλάκας»τη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στο μαγκαζίνο του ΑΝΤ1.

