Άρης Μουγκοπέτρος: Ξεσπά για τα επεισόδια στα πανηγύρια – «Τι άλλο πρέπει να γίνει; Ζω από θαύμα» (Video)

Τα πρόσφατα περιστατικά βίας και τα ατυχήματα που σημειώθηκαν σε πανηγύρια σχολίασε ο Άρης Μουγκοπέτρος, εκφράζοντας τον βαθύ προβληματισμό του, καθώς -όπως επισημαίνει- τέτοια περιστατικά έχουν γίνει, δυστυχώς, μέρος της «κανονικότητας» σε πολλές εκδηλώσεις.

Τόνισε δε, ότι ο ίδιος εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες του δικού του ατυχήματος, έπειτα από τον ακρωτηριασμό δυο δαχτύλων του χεριού του από κροτίδα σε γλέντι το περασμένο Πάσχα.

«Με θλίβει πολύ το γεγονός ότι σε κάποιους κάνει ακόμα εντύπωση η οποιαδήποτε φασαρία σ’ ένα πανηγύρι. Είναι ένα συνηθισμένο πλέον φαινόμενο και πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να μεριμνήσει η πολιτεία, ώστε να κάνει το αυτονόητο, να μας παρέχει προστασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός δεξιοτέχνης στο κλαρίνο και πρόσθεσε:

«Στέλνουμε τα παιδιά μας, στέλνουμε φίλους μας, πάμε και οι ίδιοι ή έχουμε δουλέψει οι ίδιοι κι όλοι κρυβόμαστε πίσω απ’ το δάχτυλό μας. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να μη ρισκάρουμε τη ζωή μας σε κάθε εκδήλωση, επειδή ο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πιει και να οπλοφορεί ή να θέλει να εκτονωθεί πάνω μας; Έχω ζήσει και ζω από θαύμα. Όσον αφορά τις φασαρίες, στο βιβλίο που ετοιμάζεται τώρα, αυτά που θα γράψω θα σας φαίνονται για γουέστερν».

Σημειώνεται ότι λίγες μέρες πριν σοβαρό επεισόδιο διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια πανηγυριού στο χωριό Σιταράλωνα στο Αγρίνιο, την ώρα που τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά.

Διαβάστε επίσης:

Τζίμι Κίμελ: Παίρνει ιταλική υπηκοότητα και λέει ότι φεύγει – «Η δεύτερη θητεία Τραμπ είναι πολύ χειρότερη»

Έλλη Κοκκίνου: Αναβάλλεται η αποψινή της συναυλία στη Πάλαιρο Βόνιτσας λόγω πυρκαγιών

Έμα Στόουν στη Vogue: «Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου είναι η κόρη μου»