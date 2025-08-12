Τζίμι Κίμελ: Παίρνει ιταλική υπηκοότητα και λέει ότι φεύγει – «Η δεύτερη θητεία Τραμπ είναι πολύ χειρότερη»

Την ιταλική υπηκοότητα απέκτησε ο Τζίμι Κίμελ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να μετακομίσει στην Ευρώπη, ενώ δεν δίστασε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη δεύτερη προεδρική θητεία Τραμπ.

Ο 57χρονος παρουσιαστής του talk show είναι εδώ και χρόνια έντονος επικριτής του Αμερικανού προέδρου.

Τζίμι Κίμελ: Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα στις ΗΠΑ

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast της Σάρα Σίλβερμαν, ο Τζίμι Κίμελ προχώρησε σε μια αποκάλυψη.

Όταν η δημοσιογράφος παρατήρησε ότι πολλοί Αμερικανοί που δεν εγκρίνουν τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν αναζητήσει υπηκοότητα σε άλλες χώρες, ο Τζίμι Κίμελ απάντησε: «Κι εγώ απέκτησα την ιταλική υπηκοότητα. Την έχω». Και συνέχισε: «Αυτό που συμβαίνει είναι… όσο άσχημο κι αν φανταζόσουν ότι θα ήταν, είναι πολύ χειρότερο. Είναι, απλώς, απίστευτο. Νιώθω ότι μάλλον είναι χειρότερο κι απ’ όσο θα ήθελε ο ίδιος ο Τραμπ να είναι».

Ο Κίμελ πρόσθεσε ότι δεν τρέφει κακία για τους πρώην υποστηρικτές του Τραμπ που τώρα επανεξετάζουν τη στάση τους, λέγοντας: «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι… να, βλέπεις αυτά τα βίντεο με τον Τζο Ρόγκαν να λέει: ”Γιατί το κάνει αυτό; Δεν θα έπρεπε να απελαύνει ανθρώπους”. Και οι άλλοι να του απαντάνε: ”Άντε γα@@@@@, τον υποστήριξες”. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν πιστεύω στο ”Αντε γα@@@@@, τον υποστήριξες”. Πιστεύω ότι η πόρτα πρέπει να μένει ανοιχτή. Αν θέλεις να αλλάξεις γνώμη, αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Εάν θέλεις να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος, αυτό είναι πολύ δύσκολο και πολύ σπάνιο να συμβεί. Αλλά είσαι ευπρόσδεκτος να το κάνεις».

Οι φόβοι πως μπορεί να χάσει τη δουλειά του -Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Η εμφάνιση του Κίμελ στο podcast έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι ο κωμικός θα είναι ο επόμενος που θα χάσει τη δουλειά του.

Καθώς άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι η ραδιοφωνική εκπομπή του Χάουαρντ Στερν στο Sirius XM φέρεται να διακόπτεται, αλλά και την απόφαση του CBS να κόψει την εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε να κάνει κάποια σχόλια για τον κόσμο της αμερικανικής late-night τηλεόρασης.

«Λοιπόν, δεν έχει αποδώσει», είπε ο Τραμπ. «Και δεν έχει αποδώσει, στην πραγματικότητα, εδώ και πολύ καιρό, και θα έλεγα σχεδόν από την αρχή. Ο Κόλμπερτ δεν έχει ταλέντο».

«Δηλαδή, θα μπορούσα να πάρω οποιονδήποτε εδώ. Θα μπορούσα να βγω έξω στους υπέροχους δρόμους και να διαλέξω μερικούς ανθρώπους που θα τα κατάφερναν το ίδιο καλά ή και καλύτερα. Θα είχαν υψηλότερη τηλεθέαση από αυτόν. Δεν έχει ταλέντο», συνέχισε.

«Ο Φάλον δεν έχει ταλέντο. Ο Κίμελ δεν έχει ταλέντο. Είναι οι επόμενοι. Θα φύγουν. Άκουσα ότι θα φύγουν. Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι, γιατί, ξέρετε, ο Κόλμπερτ έχει καλύτερη τηλεθέαση από τον Κίμελ ή τον Φάλον».

