Αγρίνιο: Χαμός και ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα με τη Γωγώ Τσαμπά (Video)

Χαμός έγινε σε πανηγύρι όπου τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά, σε χωριό του Αγρινίου, καθώς οι παρόντες το… έριξαν στο ξύλο.

Όπως δείχνει βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, σε πανηγύρι στο χωριό Σιταράλωνα άρχισαν να… «εκτοξεύονται» καρέκλες, συνοδεία σπρωξιμάτων και… ξύλου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η αιτία του καβγά.

Η Γωγώ Τσαμπά ζητούσε από το μικρόφωνο να ηρεμήσουν τα πνεύματα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση «θα το κλείσουμε», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το σχετικό βίντεο (το τραγούδι «Καγκέλια» έχει προστεθεί κατόπιν επεξεργασίας καθώς η ορχήστρα την ώρα του καβγά είχε σταματήσει).

