ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 09:19
25.05.2026 09:10

Coffee Island: Νέο concept store στη Γούναρη με Gen Z ροφήματα και pop-up party vibes

Ένα νέο concept κατάστημα με έμφαση στο design, τη βιωματική εμπειρία και τις σύγχρονες τάσεις κατανάλωσης παρουσίασε η Coffee Island στη Γούναρη 20 στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας τον νέο χώρο σε σημείο συνάντησης για media, influencers και φίλους του brand.

Το νέο κατάστημα παρουσιάστηκε μέσα από το concept “Coffee Island Universe”, με την εταιρεία να επιχειρεί να συνδέσει την εμπειρία καφέ με στοιχεία lifestyle, urban κουλτούρας και διαδραστικής εμπειρίας.

Ο χώρος έχει σχεδιαστεί ως ένα «φαντασιακό νησί», με στόχο να λειτουργεί ως πολυαισθητηριακό περιβάλλον που επαναπροσδιορίζει, όπως αναφέρει η εταιρεία, την εμπειρία του καταναλωτή μέσα στο κατάστημα.

Κατά τη διάρκεια ειδικής παρουσίασης, εκπρόσωποι των media είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το νέο concept αλλά και τη νέα σειρά ροφημάτων “Alpha Gen Vibes”, η οποία απευθύνεται κυρίως στις νεότερες ηλικίες και ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις γύρω από τα plant-based και functional beverages.

Η νέα σειρά περιλαμβάνει:

  • Matcha Iced Latte Strawberry,
  • Hojicha Iced Latte Mango,
  • Ube Iced Latte Yuzu.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συνταγές βασίζονται σε φυσικές πρώτες ύλες όπως Matcha, Hojicha και Ube, σε συνδυασμό με πουρέδες φρούτων και φυτικά ροφήματα, με στόχο μια 100% plant-based πρόταση χαμηλών θερμίδων.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με pop-up party και DJ sets, με τη Γούναρη 20 να μετατρέπεται για λίγες ώρες σε χώρο μουσικής, social interaction και experiential activation γύρω από το brand.

Μέσα από το νέο concept store, η Coffee Island επιχειρεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη σύνδεσή της με τη σύγχρονη urban κουλτούρα και τις νεότερες γενιές καταναλωτών, επενδύοντας σε εμπειρίες που ξεπερνούν το παραδοσιακό μοντέλο κατανάλωσης καφέ.

