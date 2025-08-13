Jack Nicholson: Η πρώην σύντροφος του εγγονού του κατέθεσε περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία

Περιοριστικά μέτρα κατά του μεγαλύτερου εγγονού του Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson), Σον Νάιτ Νίκολσον (Sean Knight Nicholson), κατέθεσε η πρώην σύντροφός του, Ελίζαμπεθ Λόουλορ (Elizabeth Lawlor), για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Στις 5 Αυγούστου, ο 29χρονος είχε συλληφθεί για την επίθεση, αλλά αφέθηκε ελέυθερος με εγγύηση.

Το βράδυ της 23ης Ιουλίου, η Ελίζαμπεθ Λόουλορ συμφώνησε να συναντήσει τον πρώην σύντροφό της, Σον Νάιτ Νίκολσον, για μια ήσυχη συζήτηση μεταξύ πρώην συντρόφων. Ωστόσο, η συνάντηση κατέληξε με τη Λόουλορ αναίσθητη και με σπασμένο τμήμα του μπροστινού δοντιού.

Σύμφωνα με πηγές και αναφορά της αστυνομίας που εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE, η Λόουλορ είπε στην αστυνομία ότι ο Νίκολσον είχε επικοινωνήσει μαζί της μετά από μια φερόμενη παραμονή του σε κέντρο αποτοξίνωσης, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να επανασυνδεθούν ως φίλοι και να μιλήσουν για όσα περιέγραψε ως μια δύσκολη περίοδο της ζωής του. Ο Νίκολσον, που αναρρώνει από εθισμό και φέρεται να έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, έχει ιστορικό συνδυασμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων με παράνομες ουσίες, σύμφωνα με την περίληψη της κατάθεσης της Λόουλορ στην αστυνομική αναφορά.

Η επανασύνδεση αυτή αποτέλεσε το τελευταίο κεφάλαιο σε μια ταραχώδη σχέση που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 – μια σχέση με συνεχείς χωρισμούς και επανασυνδέσεις και σημαδεμένη από πολλαπλές καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας, καταγεγραμμένες στην αστυνομική αναφορά.

Σύμφωνα με την αναφορά, η Λόουλορ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο Νίκολσον της έστειλε μήνυμα ότι είχε πάρει ένα ολόκληρο μπουκάλι βάλιουμ και την απείλησε ότι θα αυτοκτονήσει αν δεν πήγαινε να τον δει. Ανησυχώντας για την υγεία του, η Λόουλορ πήγε στο διαμέρισμά του στο Βένις της Καλιφόρνια, παρόλο που δεν είχαν μιλήσει ή βρεθεί από πέρυσι.

Αυτό που ξεκίνησε ως συζήτηση, φέρεται να μετατράπηκε σε έντονο καυγά για απιστία. Κάποια στιγμή, η 28χρονη φέρεται να άρπαξε το κινητό τηλέφωνο του Νίκολσον για να ελέγξει αν υπήρχαν ενδείξεις περαιτέρω χρήσης ναρκωτικών. Σύμφωνα με πηγή, ο Νίκολσον είχε πει ψέματα για τη χρήση ναρκωτικών – γεγονός που ανησύχησε ιδιαίτερα τη Λόουλορ, η οποία τον είχε στηρίξει στο παρελθόν στην προσπάθειά του για αποτοξίνωση. Περίπου στις 5:30 μ.μ., σύμφωνα με την περιγραφή της παθούσας στην αναφορά, ο Νίκολσον φέρεται να την άρπαξε από τον λαιμό και το κεφάλι, να την πέταξε πάνω σε ένα σκληρό αντικείμενο και εκείνη έχασε τις αισθήσεις της.

«Η παθούσα δήλωσε ότι λιποθύμησε και όταν άνοιξε τα μάτια της συνειδητοποίησε ότι το δόντι της είχε σπάσει», αναφέρει η αναφορά. Ζαλισμένη και πονώντας, η Λόουλορ φέρεται να έφυγε από το διαμέρισμα και την εντόπισε ένας φύλακας ασφαλείας. Λίγο αργότερα, ο Νίκολσον την συνόδευσε ξανά στο διαμέρισμά του.

Σύμφωνα με πηγή, η Λόουλορ έστειλε αργότερα φωτογραφίες των τραυμάτων της στη μητέρα του Νίκολσον, Τζένιφερ Νίκολσον (Jennifer Nicholson), η οποία κάλεσε το 911. Δύο αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τράβηξαν φωτογραφίες. Η Λόουλορ ανέφερε πόνο στο κεφάλι και στο στόμα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Marina Del Rey, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική αποκατάσταση του σπασμένου μπροστινού δοντιού, ράμματα και θεραπεία για τραύματα στο πρόσωπο.

Στις 7 Αυγούστου, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι ο Νίκολσον συνελήφθη με κατηγορία κακουργήματος για «σωματική βλάβη σε σύζυγο ή συμβίο». Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, κατηγορήθηκε επίσης για επίθεση με επικίνδυνο όπλο – το οποίο περιγράφηκε στην αναφορά ως «χέρια, πόδια και δόντια». Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 δολαρίων το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με τα αρχεία σύλληψης που εξασφάλισε το PEOPLE, και έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 26 Αυγούστου. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει έως και τέσσερα χρόνια σε κρατική φυλακή.

Δύο εβδομάδες μετά τη φερόμενη επίθεση, η Λόουλορ υπέβαλε αίτηση για περιοριστικά μέτρα, τα οποία εγκρίθηκαν προσωρινά από δικαστή τη Δευτέρα 11 Αυγούστου. Η δίκη έχει οριστεί για τις 2 Σεπτεμβρίου στο δικαστήριο της Σάντα Μόνικα.

