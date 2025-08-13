search
13.08.2025 15:03

Δημήτρης Γκοτσόπουλος για τη φωτιά στη Χίο – «Η απόλυτη ανοργανωσιά, ντροπή»

13.08.2025 15:03
gkotsopoulos–new

Δύσκολες ώρες βιώνουν οι κάτοικοι της Χίου, με το νησί να αποτελεί ένα από τα πολλαπλά ενεργά πύρινα μέτωπα αυτή τη στιγμή στη χώρα, απειλώντας χωριά, περιουσίες και ανθρώπινες ζωές.

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο νησί τις κρίσιμες ώρες ήταν και ο ηθοποιός Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο οποίος περιέγραψε αγανακτισμένος την εμπειρία του, κάνοντας λόγο -μεταξύ άλλων- για «απόλυτη ανοργανωσιά».

Σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο ηθοποιός εξήγησε πως καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, δόθηκε μάχη με τις φλόγες με στόχο την προστασία των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Η φωτιά, ωστόσο, συνεχίζει να καταστρέφει στο πέρασμά της σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις.

«Επειδή μου στέλνετε πολλά μηνύματα είμαι καλά. Περάσαμε το απόγευμα σχεδόν μέσα από τις φλόγες για να προλάβουμε το χωριό. Σχεδόν καήκαν οι άνθρωποι, κατέφυγαν στη θάλασσα, χάθηκαν σπίτια, περιουσίες, ένας παράδεισος πάει και η Βόρεια Χίος. Η απόλυτη ανοργανωσιά. Ό,τι έκαναν οι εθελοντές. Ντροπή» έγραψε.

Με το πρώτο φως της ημέρας, πέντε ελικόπτερα ξεκίνησαν ρίψεις νερού από αέρος, ενώ στο έδαφος επιχειρούν 146 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα και 31 οχήματα, σε συνθήκες ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 6 μποφόρ.

Διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν πρώτες βοήθειες σε 10 πυροσβέστες που τραυματίστηκαν στο πεδίο, ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου μεταφέρθηκαν επτά κάτοικοι με αναπνευστικά προβλήματα.

