Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Αστυνομικοί δεν τον αναγνώρισαν και τον σταμάτησαν για έλεγχο

Μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή βίωσε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην Ίμπιζα, όταν αστυνομικοί που δεν τον αναγνώρισαν, τον σταμάτησαν για να του κάνουν έλεγχο.

Ο 50χρονος ηθοποιός, που συνήθως κρύβει το πρόσωπό του με μάσκες και καπέλα, εμφανίστηκε σε ιδιωτικό πάρτι τεκίλας χωρίς το συνηθισμένο κάλυμμα, ωστόσο, δεν ξέφυγε από τον τυπικό έλεγχο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο φαίνεται να περιμένει υπομονετικά τη σειρά του για σωματική έρευνα.

«Με ψάχνουν κανονικά τώρα» ακούγεται μια γυναίκα να λέει στο βίντεο, ενώ δεν είναι γνωστό αν επρόκειτο για τη σύντροφό του, την 27χρονη Βιτόρια Τσερέτι που βρισκόταν μαζί του στο νησί.

Leonardo DiCaprio suffers embarrassment as he’s stopped and searched by police who don’t recognize him https://t.co/wiClCI6YrA pic.twitter.com/xZbFMOmXAh — Page Six (@PageSix) August 13, 2025

Μιλώντας στην PageSix, άτομο από το περιβάλλον του διευκρίνισε ότι δεν πέρασε μόνο ο σταρ πέρασε από έλεγχο, καθώς η αστυνομία υπέβαλε σε σωματική έρευνα και διαδικασία ταυτοποίησης όλους τους καλεσμένους, μεταξύ των οποίων και αρκετά γνωστά ονόματα.

Οι… εκπλήξεις, ωστόσο, σε αυτό το κλειστό event που φιλοξενήθηκε σε ιδιωτική βίλα από την Patron και τον Ισπανό ηθοποιό και τραγουδιστή Άρον Πάιπερ δεν σταματούν εδώ, καθώς ο Τράβις Σκοτ φέρεται να μην κατάφερε καν να μπει.

Αντιθέτως, την είσοδό τους εξασφάλισαν η Κένταλ Τζένερ και ο στενός φίλος του ΝτιΚάπριο, Τόμπι Μαγκουάιρ.

