LIFESTYLE

13.08.2025 10:20

Λίαμ Χέμσγουορθ – Γκαμπριέλα Μπρουκς: Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι που πυροδότησε τις φήμες περί γάμου

13.08.2025 10:20
Liam Hemsworth Gabriella Brooks-new

Tις φήμες περί γάμου πυροδότησαν ο Λίαμ Χέμσγουορθ και η σύντροφός του, Γκαμπριέλα Μπρουκς, όταν η 29χρονη απαθανατίστηκε στο πάρτι του Κρις Χέμσγουορθ στην Ίμπιζα για τα 42α γενέθλιά του, φορώντας ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι στον παράμεσο του αριστερού της χεριού.

Η Γκαμπριέλα Μπρουκς, που είναι σε σχέση με τον σταρ των Hunger Games από το 2019 «μαγνήτισε» τα βλέμματα με το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της, καθώς επιβιβαζόταν σε βάρκα για να μεταβεί στο γιοτ.

Μέχρι στιγμής, πάντως, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και διαψεύσει το γεγονός.

Το λαμπερό πάρτι φιλοξένησε και άλλες διάσημες προσωπικότητες -μεταξύ των οποίων- τη Ρίτα Όρα, τον Νεοζηλανδό σκηνοθέτη Τάικα Γουαϊτίτι και τον Ματ Ντέιμον, που είναι στενός φίλος των Χέμσγουορθ και των οικογενειών τους.

Ο Χέμσγουορθ εθεάθη για πρώτη φορά με την Μπρουκς στην πατρίδα του, την Αυστραλία, τον Δεκέμβριο του 2019. Ωστόσο, έκαναν την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση τον Ιούνιο του 2021 σε ένα φιλανθρωπικό δείπνο.

Αν και ο διάσημος ηθοποιός δεν έχει μιλήσει ποτέ δημοσίως για τη σύντροφό του, εκείνη ανέφερε τον Δεκέμβριο του 2021

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Stellar Magazine», τον Δεκέμβριο του 2021, Μπρουκς αποκάλυψε τον λόγο που προτιμά να κρατάει ιδιωτική την προσωπική της ζωή.

«Η προσωπική μου σχέση είναι πολύ, πολύ σημαντική και πολύ ιερή για μένα. Και αισθάνομαι ότι σε μια βιομηχανία όπου τόσα πολλά προβάλλονται, υπάρχουν κάποια πράγματα που απλά θέλεις να κρατήσεις για τον εαυτό σου» δήλωσε η Μπρουκς, σύμφωνα με την Daily Mail.

Έναν χρόνο πριν, το ζευγάρι είχε, μάλιστα, επισκεφθεί την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές, με τον ηθοποιό να μοιράζεται ένα σπάνιο στιγμιότυπο του μοντέλου στο Instagram.

