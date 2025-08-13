Γιάννης Στάνκογλου: «Δεν συνδεόμαστε πραγματικά ως άνθρωποι, συνδεόμαστε μόνο μέσα από τα social media»

Για την αγάπη που έχει στα ταξίδια μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου στα οποία -όπως επισημαίνει- προσπαθεί να παίρνει μαζί του και τα παιδιά του ώστε να ζήσουν νέες εμπειρίες και να μάθουν για νέους πολιτισμούς

Σε συνέντευξή του στο ένθετο Real Life με αφορμή την επερχόμενη είσοδο στην καθημερινή σειρά «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στα social media τα οποία δεν συμπαθεί, καθώς όπως τονίζει η σύνδεση των ανθρώπων δεν είναι, πια, ουσιαστική καθώς έχει περιοριστεί στο διαδίκτυο.

«Τα ταξίδια μου αρέσουν πάρα πολύ. Και πλέον όχι μόνο για μένα, θέλω να το προσφέρω και στα παιδιά μου. Πέρυσι αποφάσισα μόνος μου. Εγώ τους πήγα στην Ταϊλάνδη, ήθελα να τους πω για έναν άλλον πολιτισμό που δεν είχαν δει, γιατί την Ευρώπη κάπως την έχουν γυρίσει από εδώ και από εκεί. Πέρυσι πήγαμε στην Ταϊλάνδη, φέτος σειρά είχε η Σρι Λάνκα» είπε και πρόσθεσε:

«Η στάση ζωής που προσπαθώ να περάσω στα παιδιά μου είναι να είναι ελεύθερα. Να είναι ελεύθερα, να κάνουν αυτό που γουστάρουν. Και από εκεί και πέρα να βλέπουν την αδικία και να την πολεμούν. Να μην κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους, αλλά να συνδέονται με τους άλλους. Δεν συνδεόμαστε πραγματικά, συνδεόμαστε μόνο μέσα από τα social media ενώ στην πραγματικότητα δεν συνδεόμαστε ως άνθρωποι».

