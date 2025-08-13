search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025
13.08.2025

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

13.08.2025 20:19
mixalis_mitrousis_ndp_file
@NDP

«Μερικές φορές ξεπέρασα τα όρια μου και το πλήρωσα πριν μερικά χρόνια, με υπερκόπωση και καρδιακό επεισόδιο» ομολόγησε ο Μιχάλης Μητρούσης στη νέα του συνέντευξη στην οποία μίλησε για θέατρο που το αγαπάει και το υπηρετεί αλλά και όσα κακά αυτό… περιλαμβάνει.

Ο Μιχάλης Μητρούσης παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αυτή την εβδομάδα, στην εφημερίδα On Time και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου. Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο έμπειρος πρωταγωνιστής μίλησε για την καλλιτεχνική του διαδρομή ενώ κλήθηκε να σχολιάσει και την πρόσφατη δήλωση του συναδέλφου του, Παύλου Χαϊκάλη περί… μεγάλου κρεβατιού για το θέατρο.

Με όλα αυτά που έχεις κάνει στη δουλειά σου νιώθεις «χορτάτος»;

«Χορτάτος» δεν είσαι ποτέ όσον αφορά στο θέατρο. Εγώ έχω μόνο το θέατρο. Τίποτα άλλο δεν κάνω. Κι αν με ρωτήσεις τι επιλέγω μεταξύ θεάτρου, τηλεόρασης και κινηματογράφου, θα σου πω το θέατρο.

Νιώθεις δικαιωμένος από το θέατρο;

Για ορισμένα πράγματα νιώθω δικαιωμένος. Για ορισμένα όχι.

Θα μπορούσες να είχες κάνει και περισσότερα;

Ναι, θα μπορούσα. Όμως, τα όρια είναι συγκεκριμένα και δεν μπορείς να τα υπερβείς. Μερικές φορές ξεπέρασα τα όρια μου και το πλήρωσα πριν από μερικά χρόνια, με μια υπερκόπωση και ένα καρδιακό επεισόδιο.

Ο Παύλος Χαϊκάλης είπε στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι». Ποια είναι η δική σου γνώμη;

Μια χαρά είναι το θέατρο. Κρεβάτι το κάνουν όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι. Το θέατρο είναι οι έντιμοι άνθρωποι, αυτοί που αγαπάνε το θέατρο, που το υπηρετούν, το σέβονται, οι ωραίες σχέσεις των ανθρώπων, οι ρόλοι, αυτό που θέλουν να παίξουν είναι ένα και σημαντικό. Το κρεβάτι είναι εκ του πονηρού. Και τα εκ του πονηρού δεν με ενδιαφέρουν.

