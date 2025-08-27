Bruce Willis: «Το μυαλό του τον εγκαταλείπει» – Συγκλονιστική εξομολόγηση από τη σύζυγο του

Επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του διάσημου ηθοποιού Μπρους Γουίλις ο οποίος παλεύει πάνω από δύο χρόνια με μετωποκροταφική άνοια, σύμφωνα με όσα είπε η σύζυγός του Εμμα Χέμινγκ Γουίλις.

Οπως ανέφερε σε συνέντευξή της στο ABC News, ο 70χρονος ηθοποιός βρίσκεται γενικά σε καλή φυσική κατάσταση, είναι πολύ κινητικός αλλά «το μυαλό του τον εγκαταλείπει» και η ικανότητά του να επικοινωνεί έχει περιοριστεί δραματικά.

«Όταν είμαστε μαζί του, φωτίζεται. Μας κρατάει το χέρι, μας φιλά, μας αγκαλιάζει. Δεν χρειάζομαι να θυμάται ότι είμαι η σύζυγός του, αρκεί που νιώθω αυτή τη σύνδεση. Η γλώσσα (η ικανότητα του λόγου) υποχωρεί και, ξέρετε, έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε. Και έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί του, ο οποίος είναι απλώς ένας… διαφορετικός τρόπος», είπε η σύζυγος του Μπρους Γουίλις.

Bruce Willis' wife Emma Heming Willis is giving an update on the actor's health amid his battle with frontotemporal dementia, noting that his brain is 'failing him' and he is losing the ability to communicate. https://t.co/Z24QssMVqr — Entertainment Weekly (@EW) August 26, 2025

«Ημέρες δεν έχουμε… αλλά έχουμε στιγμές», είπε η Χέμινγκ Γουίλις στη συνέντευξή της στη Σόγιερ. «Είναι το γέλιο του, έτσι δεν είναι; Έχει ένα τόσο δυνατό, πηγαίο γέλιο. Και, ξέρεις, μερικές φορές βλέπεις εκείνη τη λάμψη στα μάτια του ή εκείνο το χαμόγελο…» πρόθεσε.

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση χειροτερεύει η ίδια νιώθει ευγνώμων. «Και είναι δύσκολο να το βλέπεις, γιατί τόσο γρήγορα όσο εμφανίζονται αυτές οι στιγμές, άλλο τόσο γρήγορα χάνονται. Είναι σκληρό. Αλλά είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων που ο σύζυγός μου είναι ακόμη εδώ μαζί μας».

Η Εμμα Χέμινγκ Γουίλις αναφέρθηκε και στην δύσκολη απόφαση να μεταφέρουν τον ηθοποιό σε δεύτερο σπίτι, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του και με μόνιμη φροντίδα. «Ήταν από τις πιο σκληρές αποφάσεις, αλλά ήξερα ότι θα το ήθελε για τις κόρες μας. Να έχουν ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες».

Στην ερώτηση τι ήθελε περισσότερο από τον σύζυγό της σήμερα, απάντησε συγκινημένη: «Θα ήθελα απλώς μια συζήτηση μαζί του. Να ξέρω πώς αισθάνεται, αν είναι καλά, αν φοβάται. Να μπορώ να τον ακούσω».

Ο Γουίλις εξακολουθούσε να εργάζεται ως ηθοποιός και να απολαμβάνει τη ζωή με τους φίλους και την οικογένειά του όταν η μετωποκροταφική άνοια (FTD) άρχισε να εμφανίζεται «σαν ψίθυρος», σύμφωνα με τη Χέμινγκ Γουίλις. Όταν κλήθηκε να περιγράψει τα πρώτα σημάδια, πως κάτι δεν πήγαινε καλά, η ίδια ανέφερε ότι ο σύζυγός της άρχισε να απομακρύνεται από τα μέλη της οικογένειας και να αποφεύγει δραστηριότητες που άλλοτε αγαπούσε. Ο λόγος που αποφάσισε να μιλήσει για τα συμπτώματα του Γουίλις, είναι, όπως τόνισε, για να αναδείξει τα λεπτά σημάδια αυτής της άγνωστης σε πολλούς νόσου.

«Έμοιαζε αποστασιοποιημένος, πολύ ψυχρός, καμία σχέση με τον Μπρους, που ήταν πάντα ζεστός και τρυφερός», είπε. «Το να βλέπεις το ακριβώς αντίθετο ήταν ανησυχητικό και τρομακτικό».

Όταν ο σταρ της μεγάλης οθόνης διαγνώστηκε τελικά με FTD, η Έμα Χέμινγκ Γουίλις είπε ότι της έδωσαν ένα φυλλάδιο για την πάθηση και την ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει θεραπεία, καθώς προς το παρόν δεν διατίθενται θεραπείες για τη FTD. Περιέγραψε την αντίδρασή της λέγοντας ότι ένιωσε «σαν να έπεφτε στο κενό».

Η άνοια επηρεάζει εκατομμύρια Αμερικανούς και τις οικογένειές τους. Σύμφωνα με το CDC, σχεδόν 7 εκατομμύρια ηλικιωμένοι στις ΗΠΑ πάσχουν από Αλτσχάιμερ, την πιο κοινή μορφή άνοιας.

Η Χέμινγκ Γουίλις είπε ότι δεν είναι σίγουρη αν ο Γουίλις «συνέδεσε ποτέ τα σημάδια» ώστε να καταλάβει τη διάγνωσή του, κάτι που, σύμφωνα με τον Δρ. Μπρους Μίλερ, νευρολόγο και κορυφαίο ερευνητή της FTD στην Καλιφόρνια, είναι συνηθισμένο στους ασθενείς με τη νόσο.

«Ο ασθενής δεν έχει επίγνωση του τι του συμβαίνει», είπε ο Μίλερ, διευθυντής του UCSF Dementia Center στο Σαν Φρανσίσκο. «Πιστεύω ότι τα μέρη του εγκεφάλου που μας επιτρέπουν να υποφέρουμε και να κάνουμε αυτοκριτική χάνονται πολύ νωρίς στη μετωποκροταφική άνοια».

