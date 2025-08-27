Taylor Swift – Travis Kelce: Το παρασκήνιο του παραμυθένιου αρραβώνα τους, πότε έγινε η πρόταση γάμου

Τον αρραβώνα τους ανακοίνωσαν χθες η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι προκαλώντας ενθουσιασμό στους συγγενείς, τους φίλους και τους θαυμαστές τους ενώ η ευχάριστη είδηση έπαιξε σε όλα τα μεγάλα ΜΜΕ του πλανήτη.

Η εφημερίδα Daily Mail αποκαλύπτει τι συνέβη στο παρασκήνιο και πώς ο Τράβις Κέλσι ετοίμασε την πρόταση γάμου. «Ο Τράβις το σχεδίασε 100% μόνος του», είπε στην εφημερίδα ανώνυμη πηγή και πρόσθεσε ότι ο σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου «είχε από καιρό ένα σχέδιο» για το πώς θα της έκανε την πρόταση.

«Ήθελε να είναι απόλυτα παραδοσιακό. Θα διάλεγε το δαχτυλίδι και θα της ζητούσε να τον παντρευτεί», ανέφερε η ίδια πηγή. Και πρόσθεσε: «Από όσα μου έχει πει, και εκείνη θα ήθελε να είναι όλα παραδοσιακά. Θέλει να πάρει αυτός την πρωτοβουλία».

Οι φίλοι του ζευγαριού δεν έπεσαν από τα σύννεφα με τα ευχάριστα νέα. «Ο Τράβις κυριολεκτικά πάντα έλεγε ότι είναι το κορίτσι που θα παντρευτεί. Το έλεγε αυτό εδώ και πολύ καιρό, πραγματικά από την αρχή», σημείωσε η ανώνυμη πηγή.

Τελικά όταν ο Τράβις Κέλσι αποφάσισε να κάνει την πρόταση γάμου ζήτησε και πήρε πρώτα την άδεια των γονιών της Τέιλορ Σουίφτ, του 73χρονου Σκοτ και της 67χρονης Αντρέα Σουίφτ.

«Ήταν εξαιρετικά σημαντικό να το κάνει αυτό, γιατί ήθελε να σημαίνει κάτι για όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό είναι ένα όνειρο γι’ αυτόν και ξέρει ότι η Τέιλορ πάντα ήθελε να παντρευτεί», σημείωσε η ίδια πηγή.

Μια πηγή από το περιβάλλον της μητέρας του ποδοσφαιριστή, της Ντόνα Κέλσι αποκάλυψε ότι και οι δύο οικογένειες του ζευγαριού έδωσαν την ευλογία τους για τον αρραβώνα.

«Η Ντόνα είναι ενθουσιασμένη και λέει ότι όλοι στην οικογένειά της λατρεύουν την Τέιλορ και αγαπούν και την οικογένειά της. Ήταν μια οικογενειακή υπόθεση. Και οι δύο οικογένειες αγαπούν και σέβονται η μία την άλλη και και οι δύο ήξεραν εκ των προτέρων τι συνέβαινε. Δεν φαίνεται ότι η Τέιλορ ήξερε πότε θα συνέβαινε, αλλά όλοι οι άλλοι ήξεραν», ανέφερε η πηγή.

«Η Ντόνα λέει ότι αφού συνέβη, όλοι άρχισαν να στέλνουν μηνύματα και να τηλεφωνούν ο ένας στον άλλο. Όλοι στην οικογένεια του Τράβις είναι πανευτυχείς», εξήγησε η πηγή.

Πώς σχεδίασε την πρόταση γάμου

Ο Τράβις Κέλσι απευθύνθηκε σε φίλους για συμβουλές σχετικά με το πώς να σχεδιάσει την πρόταση γάμου. «Είναι ρομαντικός», είπε ανώνυμη πηγή, η οποία αποκάλυψε ότι κάθε φορά που κάποιος στην παρέα του ποδοσφαιριστή παντρευόταν ή αρραβωνιαζόταν εκείνος ρωτούσε όλες τις λεπτομέρειες για την πρόταση γάμου.

Αν και είναι γνωστό πως στην Τέιλορ Σουίφτ αρέσει να σχεδιάζει με κάθε λεπτομέρεια σημαντικές στιγμές στην ζωή της φαίνεται ότι το ίδιο κάνει και ο αρραβωνιαστικός της. Έτσι ο Τράβις Κέλσι θεωρείται ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή στον σχεδιασμό του γάμου τους.

«Αν υπάρχει κάποιος τύπος που έχει ένα λεύκωμα για τον γάμο των ονείρων του, αυτός είναι ο Tράβις. Θα είναι ο γάμος του αιώνα», είπε η πηγή.

Μία ακόμη πηγή αποκάλυψε ότι, αν και οι φίλοι του ζευγαριού δεν σοκαρίστηκαν από τα νέα του αρραβώνα, κάποιοι «ξαφνιάστηκαν όταν συνέβη» επειδή πίστευαν ότι θα συνέβαινε «κάποια στιγμή μετά» την επερχόμενη νέα σεζόν του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

«Ο Τράβις δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του», τόνισε η ίδια πηγή.

Πότε έγινε η πρόταση

Η πρόταση έγινε πριν από περίπου δύο εβδομάδες σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πατέρας του σταρ των Kansas City Chiefs, Έντ.

Ο Έντ Κέλσι μίλησε στο «News 5», αποκαλύπτοντας τις λεπτομέρειες της πρότασης γάμου που έκανε ο γιος του. «Ίσως έγινε πριν από δύο εβδομάδες, όχι ακριβώς δύο εβδομάδες», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η πρόταση έγινε στο σπίτι του παίκτη.

Travis Kelce’s dad reveals intimate details of Taylor Swift engagement — including exactly when proposal happened https://t.co/2ElWfHm25O pic.twitter.com/vGWDZfK7pq — Page Six (@PageSix) August 27, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κέλσι σκεφτόταν να καθυστερήσει την πρόταση για να προετοιμάσει μία μεγάλη διοργάνωση, ωστόσο αποφάσισε τελικά να την κάνει νωρίτερα.

«Σκεφτόταν να το αφήσει γι’ αυτήν την εβδομάδα. Νομίζω πως εκείνη ίσως είχε αρχίσει να αγχώνεται λίγο, αλλά εκείνος ήθελε να περιμένει για να το κάνει πιο ξεχωριστό. Του έλεγα συνεχώς ότι μπορείς να το κάνεις οπουδήποτε, ακόμη και στην άκρη του δρόμου. Όταν γονατίζεις και ζητάς από μια γυναίκα να σε παντρευτεί, αυτό από μόνο του είναι ξεχωριστό», δήλωσε.

Περιγράφοντας τη στιγμή, ο Έντ Κέλσι ανέφερε: «Βγήκαν έξω, επρόκειτο να πάνε για δείπνο, και της είπε “ας πιούμε ένα ποτήρι κρασί”. Εκείνος τη ρώτησε τότε και ήταν υπέροχο». Αμέσως μετά, το ζευγάρι έκανε βιντεοκλήσεις με FaceTime με τους γονείς τους. «Μόλις είδα την κλήση και είδα την Τέιλορ δίπλα στον Τράβις, ήξερα τι θα μας πουν», είπε.

Ο Έντ αποκάλυψε ακόμη ότι την Κυριακή 24 Αυγούστου συνόδευσε τον γιο του στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «The Kingdom» στο ESPN. Στη συνέχεια, όπως είπε, μαζί με τη μητέρα του Κέλσι πήγαν για δείπνο στο σπίτι του, όπου η Σουίφτ ετοίμασε το γεύμα. «Καθίσαμε όλοι μαζί στην αυλή, ήταν ένα υπέροχο δείπνο και ήταν όμορφο να τους βλέπεις τόσο ερωτευμένους», τόνισε.

