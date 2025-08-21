search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025
21.08.2025

Κατερίνα Καραβάτου: Συγκινήθηκε στον άερα όταν ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στον Κρατερό Κατσούλη (video)

21.08.2025 10:53
Ευχές στον Κρατερό Κατσούλη που έχει σήμερα τα γενέθλια του έστειλε από τον αέρα της εκπομπής της στον ΑΝΤ1 η Κατερίνα Καραβάτου.

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένη στην έναρξη του «Καλοκαίρι Πάρεα» και ευχήθηκε χρόνια πολλά στον πρώην σύζυγό της.

«Θέλω να πω χρόνια πολλά στον Κρατερό που έχει τα γενέθλιά του. Να του ευχηθώ να είναι πάντα γερός και δυνατός. Να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα και να φροντίζει τα παιδάκια μας, όπως το κάνει», είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

