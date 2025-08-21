Star: Σειρές μυθοπλασίας στη λογική «ουκ εν τω πολλώ το ευ» για τη σεζόν 2025-2026

Συστηματικά και με προσοχή το Star επενδύει στην ελληνική μυθοπλασία δηλώνοντας «παρών» στην συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος αλλά και στην κρίσιμη τηλεοπτική ζώνη τηλεθέασης με «μετρημένες» κινήσεις.

Τη νέα σεζόν το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς θα προτείνει μια νέα σειρά με χιούμορ υψηλού επιπέδου αλλά και τον τρίτου κύκλο σειράς που έφερε τις προηγούμενες δύο τηλεοπτικές περιόδους καλές επιδόσεις στον σταθμό και «αγκαλιάστηκε» από αξιοσημείωτη μερίδα τηλεθεατών χαρη στους οποίες έγινε δημοφιλής.

Η νέα σειρά του Star δεν είναι άλλη από την σουρεαλιστική κωμωδία «Τα φαντάσματα» με πρωταγωνιστικό δίδυμο τους Έλλη Τρίγγου και Ορφέα Αυγουστίδη σε διασκευή σεναρίου του μετρ της ανατρεπτικής κωμωδίας Λευτέρη Παπαπέτρου («Ντόλτσε βίτα», «Εγκλήματα», «Είσαι το Ταίρι μου», «Κάτω Παρτάλι», «Στο καλό γλυκιά μου συμπεθέρα» κ.ά.) σκηνοθεσία Αμαλίας Γιαννίκου και φωτογραφία Γιάννη Δρακουλαράκου.

Η πρωτότυπη σειρά στο BBC One μεταδιδόταν από το 2019 έως το 2023 και το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι κύκλοι περιπετειών με τα «Φαντάσματα» είναι ανοιχτό.

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες περιπέτειες με ανεξιχνίαστες υποθέσεις, επικίνδυνες αποστολές, έρευνες, παρεξηγήσεις και… παραβάσεις. Και μέσα σε όλες τις… εκρηκτικές καταστάσεις το φαινομενικά αταίριαστο δίδυμο στον νέο κύκλο επεισοδίων έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση μιας απρόσμενης εγκυμοσύνης.

Τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων- επίσης σε σενάριο Βίκυς Αλεξοπούλου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Πανταζούδη- έχουν ολοκληρωθεί (τέλος Ιουλίου) και στο πρόγραμμα του σταθμού αναμένεται να πάρουν θέση προς Οκτώβριο μεριά.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Ελίζα Σκολίδη, Μαίρη Μηνά, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Τάσος Παλαντζίδης, Άλκης Παναγιωτίδης, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος, η μικρή Μαρία Νεαμονίτη και η Νέλλη Γκίνη.

Το ενδεχόμενο να επανέλθει η αξιόλογη- υψηλών προδιαγραφών από κάθε άποψη- σειρά μυστηρίου «Μαύροι πίνακες», των Σοφίας Καζατζιάν– Μάριου Ιορδάνου σε σκηνοθεσία Κατερίνας Φιλιώτου, με δεύτερο κύκλο επεισοδίων, όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, δεν έχει αποκλειστεί. Δεν έχει αποφασιστεί όμως και κάτι. Ίσως το κανάλι «ανοίξει τα χαρτιά» του το επόμενο διάστημα.

