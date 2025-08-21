search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 10:26
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 09:35

Star: Σειρές μυθοπλασίας στη λογική «ουκ εν τω πολλώ το ευ» για τη σεζόν 2025-2026

21.08.2025 09:35
fantasmata new

Συστηματικά και με προσοχή το Star επενδύει στην ελληνική μυθοπλασία δηλώνοντας «παρών» στην συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος αλλά και στην κρίσιμη τηλεοπτική ζώνη τηλεθέασης με «μετρημένες» κινήσεις.

Τη νέα σεζόν το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς θα προτείνει μια νέα σειρά με χιούμορ υψηλού επιπέδου αλλά και τον τρίτου κύκλο σειράς που έφερε τις προηγούμενες δύο τηλεοπτικές περιόδους καλές επιδόσεις στον σταθμό και «αγκαλιάστηκε» από αξιοσημείωτη μερίδα τηλεθεατών χαρη στους οποίες έγινε δημοφιλής.

Η νέα σειρά του Star δεν είναι άλλη από την σουρεαλιστική κωμωδία «Τα φαντάσματα» με πρωταγωνιστικό δίδυμο τους Έλλη Τρίγγου και Ορφέα Αυγουστίδη σε διασκευή σεναρίου του μετρ της ανατρεπτικής κωμωδίας Λευτέρη Παπαπέτρου («Ντόλτσε βίτα», «Εγκλήματα», «Είσαι το Ταίρι μου», «Κάτω Παρτάλι», «Στο καλό γλυκιά μου συμπεθέρα» κ.ά.) σκηνοθεσία Αμαλίας Γιαννίκου και φωτογραφία Γιάννη Δρακουλαράκου.

Η πρωτότυπη σειρά στο BBC One μεταδιδόταν από το 2019 έως το 2023 και το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι κύκλοι περιπετειών με τα «Φαντάσματα» είναι ανοιχτό.

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες περιπέτειες με ανεξιχνίαστες υποθέσεις, επικίνδυνες αποστολές, έρευνες, παρεξηγήσεις και… παραβάσεις.  Και μέσα σε όλες τις… εκρηκτικές καταστάσεις το φαινομενικά αταίριαστο δίδυμο στον νέο κύκλο επεισοδίων έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση μιας απρόσμενης εγκυμοσύνης.

Τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων- επίσης σε σενάριο Βίκυς Αλεξοπούλου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Πανταζούδη- έχουν ολοκληρωθεί (τέλος Ιουλίου) και στο πρόγραμμα του σταθμού αναμένεται να πάρουν θέση προς Οκτώβριο μεριά.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Ελίζα Σκολίδη, Μαίρη Μηνά, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Τάσος Παλαντζίδης, Άλκης Παναγιωτίδης, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος, η μικρή Μαρία Νεαμονίτη και η Νέλλη Γκίνη.

Το ενδεχόμενο να επανέλθει η αξιόλογη- υψηλών προδιαγραφών από κάθε άποψη- σειρά μυστηρίου «Μαύροι πίνακες», των Σοφίας Καζατζιάν– Μάριου Ιορδάνου σε σκηνοθεσία Κατερίνας Φιλιώτου, με δεύτερο κύκλο επεισοδίων, όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, δεν έχει αποκλειστεί. Δεν έχει αποφασιστεί όμως και κάτι. Ίσως το κανάλι «ανοίξει τα χαρτιά» του το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε επίσης

ΕΡΤ: Και επισήμως η Αδαμαντία Λιόλιου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews

ACTION24: Το νέο δίδυμο στην καθημερινή εκπομπή «Πρωινή ζώνη»

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα: «Δεν υπάρχει λογοκρισία, απέφευγαν δυσάρεστες ειδήσεις τα ΜΜΕ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eydap new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Ποιοτικό νερό με σεβασμό στον καταναλωτή

meloni new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Μελόνι προωθεί ιταλικό σχέδιο εγγύησης ασφάλειας για την Ουκρανία

gaza_offensive_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Για «εξαντλημένο» στρατό του Ισραήλ και «θανατική καταδίκη» των ομήρων μιλά το CNN (Video, σκληρές εικόνες)

frank_caprio
MEDIA

Frank Caprio: Πέθανε «ο πιο καλός δικαστής στον κόσμο» (videos)

karavatou_katerina_ndp
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Άγνωστος μιλούσε σε πλατφόρμα gaming με τον γιο της – «Τρελάθηκα, έπαθα σοκ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

ARIEL
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη για πρώην σύντροφο: «Δέχεσαι να μην είναι δικό σου, το παιδί, όμως να το μεγαλώσουμε μαζί;» (Video)

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 10:26
eydap new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Ποιοτικό νερό με σεβασμό στον καταναλωτή

meloni new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Μελόνι προωθεί ιταλικό σχέδιο εγγύησης ασφάλειας για την Ουκρανία

gaza_offensive_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Για «εξαντλημένο» στρατό του Ισραήλ και «θανατική καταδίκη» των ομήρων μιλά το CNN (Video, σκληρές εικόνες)

1 / 3