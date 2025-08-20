search
ΕΡΤ: Και επισήμως η Αδαμαντία Λιόλιου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews

20.08.2025 17:01
Στο δημοσιογραφικό δυναμικό της ΕΡΤ και τυπικά από σήμερα ανήκει η δημοσιογράφος Αδαμαντία Λιόλιου η οποία μέχρι τώρα ήταν στο Open, όπως σχετικώς είχε ενημερώσει το topontiki.gr.

«Η ΕΡΤ ανακοινώνει την ένταξη της Αδαμαντίας Λιόλιου στο δημοσιογραφικό δυναμικό της.
Η δημοσιογράφος με τη δυναμική παρουσία ακόμη και σε εμπόλεμες ζώνες, θα παρουσιάζει κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:00, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNEWS.
Επιπλέον, ως απεσταλμένη θα καλύπτει γεγονότα βαρύνουσας σημασίας.

Η προσθήκη της Αδαμαντίας Λιόλιου στην ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤNEWS, ενισχύει περαιτέρω το ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης και την ξεχωριστή του ταυτότητα», αναφέρει η ΕΡΤ και ήδη στον αέρα είναι το σχετικό κατατοπιστικό τρέιλερ για την παρουσίαση των δελτίων ειδήσεων του ΕΡΤNews και την παρουσία της Λιόλιου σε αυτά.

