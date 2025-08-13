search
13.08.2025 09:45

Νέες προσθήκες δημοσιογράφων στο ΕΡΤNews

13.08.2025 09:45
ert_2801_1460-820_new

Οι μεταγραφικές κινήσεις που συνεχίζει να κάνει η ΕΡΤ στο πλαίσιο ενίσχυσης του δημοσιογραφικού δυναμικού του ΕΡΤNews έρχονται να επιβεβαιώσουν σχετικό προηγούμενο ρεπορτάζ του topontiki.gr στο οποίο γινόταν λόγος ότι το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής εξελίσσεται σε κόμβο συνάντησης δημοσιογράφων.

Στο δημοσιογραφικό δυναμικό του ΕΡΤNews ανήκουν πλέον η Αδαμαντία Λιόλιου, προεχρόμενη από το Open, και η Στέλα Στυλιανού, προερχόμενη από το Mega.

Η Λιόλιου μπαρουτοκαπνισμένη ρεπορτερ στην θητεία της στο Open ως πολεμική ανταποκρίτρια συμπαρουσίαζε εως πρόσφατα με την Έφη Κουτσοκώστα την εκπομπή «Status Quo», έπειτα από την μετακίνηση του Σωτήρη Δανέζη στην ΕΡΤ.

Στην ΕΡΤ κατευθύνεται- με κλειστό διετές συμβόλαιο για δύο χρόνια, λένε άνθρωποι κοντά στο Ραδιομέγαρο- για να  αναλάβει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews τα Σαββατοκύριακα αλλά και όταν το απαιτούν οι διεθνείς εξελίξεις θα πραγματοποιεί αποστολές σε περιοχές που βρίσκονται σε κρίση.

Η Στυλιανού, επίσης, θα αξιοποιηθεί σε δελτίο ειδήσεων του ειδησεογραφικού καναλιού της ΕΡΤ και  σε ενημερωτική εκπομπή.

